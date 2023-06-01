「えぇ！」「やばすぎるって」日本の深夜に飛び込んできた“電撃発表”にSNS騒然！「まじで何してんの」「早かったな」
プレミアリーグで現在７位のチェルシーは現地４月22日、リアム・ロシニア監督の解任を発表した。
更迭されたエンツォ・マレスカ監督の後任として、今年１月に就任したばかりのイングランド人指揮官は、好スタートを切ったものの、徐々に失速。21日のブライトン戦では、1912年11月以来となる、リーグ戦５試合連続での完封負け（０−３）を喫していた。
日本の深夜に、この一報がもたらされると、サッカーファンは騒然。SNS上では次のような声が上がった。
「解任！？」
「えぇ！」
「早かったなぁー」
「なんか可哀想だな」
「最高のニュース」
「いやいやいや、チェルシーやばすぎるって」
「時間の問題ではあったが、思ったより早かったな」
「でも結局はフロント人が変わらないと誰が就任してもまた直ぐに解任になる」
「あまりにも計画性がなさ過ぎる」
「チェルシーまじで何をしてんの」
「マレスカに頭下げて戻ってきてもらえよ」
「もう解任されんの！？！？流石に早すぎるんだけど」
「また監督かわるんか」
「ここで切ってFAカップどーすんねんっていう」
て」
なお、後任は、マレスカ監督の解任後にも２試合だけ指揮を執ったカラム・マクファーレン氏で、シーズン終了まで暫定監督を務める。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
更迭されたエンツォ・マレスカ監督の後任として、今年１月に就任したばかりのイングランド人指揮官は、好スタートを切ったものの、徐々に失速。21日のブライトン戦では、1912年11月以来となる、リーグ戦５試合連続での完封負け（０−３）を喫していた。
日本の深夜に、この一報がもたらされると、サッカーファンは騒然。SNS上では次のような声が上がった。
「解任！？」
「えぇ！」
「早かったなぁー」
「なんか可哀想だな」
「最高のニュース」
「いやいやいや、チェルシーやばすぎるって」
「時間の問題ではあったが、思ったより早かったな」
「でも結局はフロント人が変わらないと誰が就任してもまた直ぐに解任になる」
「あまりにも計画性がなさ過ぎる」
「チェルシーまじで何をしてんの」
「マレスカに頭下げて戻ってきてもらえよ」
「もう解任されんの！？！？流石に早すぎるんだけど」
「また監督かわるんか」
「ここで切ってFAカップどーすんねんっていう」
て」
なお、後任は、マレスカ監督の解任後にも２試合だけ指揮を執ったカラム・マクファーレン氏で、シーズン終了まで暫定監督を務める。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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