女優・上白石萌音（28）が22日に放送されたTBS「世界くらべてみたら」（水曜後7・00）に出演。動物や虫に一切抵抗がないことを明かした。

今回は「検証!世界でアルバイトをしたらいくら稼げる?」という企画で、上白石はオーストラリア・シドニーにある「シンビオ野生動物公園」を訪問。現地の飼育員としてアルバイトを体験した。

清掃やカンガルー、コアラの世話をこなした上白石だったが、さらなる試練として世界で2番目に大きいヘビ「バーミーズパイソン」の体重測定を任された。スタジオから悲鳴が上がる中、上白石は怖がるどころか「ワハハ！」と笑顔で大蛇を首に巻き、平然と測定を完了した。

さらに「可愛いんですけど！どうしよう、めっちゃ可愛い」と、ヘビに顔を近づけて愛おしそうに観察する姿に、現地の飼育員も驚きを隠せない様子だった

番組スタッフから「苦手な動物とかっているんですか?」と聞かれた上白石は「いないと思います」とキッパリ。また「虫も平気だし、カエルとかも大丈夫」と語り、さらに「ゴキブリは？」という質問にも「大丈夫です」と即答した。

VTRを見守っていたスタジオからは「大丈夫!?」と衝撃が走っていた。あまりの平然ぶりに、上白石はスタッフに対して「なんかごめんなさい」と思わず謝罪し、大笑いした。