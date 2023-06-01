中島健人、自然な触れ合いで愛犬家らしさ発揮 ペットケアコスメブランドアンバサダー就任
【モデルプレス＝2026/04/23】中島健人が、ペット向けラグジュアリーケアコスメ・ライフスタイルブランド「Chuck’s TOKYO（チャックストウキョウ）」のブランドアンバサダーに就任。新WEBCM「ONE is Special.」（全3篇）が、4月23日より公開される。
【写真】中島健人、共演した犬に「かわいいね」積極的に話しかける
Chuck’s TOKYOは、愛犬家として知られる中島のライフスタイルが、ブランドの掲げる「ペットは家族」という価値観と共鳴することから、ブランドアンバサダーとして起用。本CMは、ブランドメッセージである「One is Special.」をテーマに、中島と愛犬との自然な触れ合いを通じて、“ペットは飼う存在ではなく家族の一員”というChuck’s TOKYOの想いを表現した内容となっている。
CM本編では中島がわんちゃんと過ごす日常を描写。ボール遊びを楽しんだり、散歩をしたりと、日常のひとときをわんちゃんと共有しながら、自然体で触れ合う“愛犬家”としての中島の姿が印象的に映し出される。また、ペットフードを用意するシーンや、ミストを使用する様子、シャンプーを泡立てるシーンなど、毎日の愛犬への思いやりも丁寧に描かれています。大切な家族である愛犬との何気ない日常を通じて、Chuck’s TOKYOが大切にしている「One is Special.」の世界観を表現したCMとなっている。
撮影当日、中島が現場に到着すると、共演するわんちゃんたちに「よろしくね」と優しく声をかけ、和やかな雰囲気の中で撮影がスタート。撮影の合間にもわんちゃんに寄り添いながらコミュニケーションを取る姿が見られ、終始穏やかな空気に包まれた現場となった。横になった中島がわんちゃんとくつろぐカットでは、中島が頭をなでながら優しく語りかけ、わんちゃんもリラックスした表情を見せるなど、自然なやり取りが印象的だった。
一緒に歩くシーンでは息の合った動きを見せ、見事なタイミングでの演技に思わずスタッフから拍手が起こる場面も。途中でわんちゃんが立ち止まった際には、中島が抱き上げながら「どうしたの？」と声をかけるなど、愛情を込めて接する姿が見られた。カットがかかった後も、中島はわんちゃんに「かわいいね」と語りかけたり頭や首元をなでたりと自然なコミュニケーションを続けており、まるで普段から一緒に過ごしているかのような関係性を感じさせる場面も。Chuck’s TOKYOが大切にする「愛犬は家族」という想いを体現するような、温かな撮影現場となった。（modelpress編集部）
― Chuck’s TOKYO のアンバサダーに就任した感想を教えてください。
とても嬉しかったです。僕自身ももともとChuck’s TOKYOのユーザーで、アイテムを沢山持っていて愛用していたので、自分がアンバサダーに就任すると聞いたときは本当に嬉しかったです。
― CMではわんちゃんと触れ合うシーンが多くありましたが、わんちゃんと何をしているときが一番幸せですか？
わんちゃんには思いっきり走ってほしいという思いがあるので、景色が良い場所に一緒に行って、一緒に走るのがすごく好きです。僕もボニータというわんちゃんを飼っていて、広いところで全力疾走している時が一番幸せそうな瞬間なので、僕もそういう場所にできるだけ多く連れて行きたいなと思っています。車で助手席や後部座席にボニータを乗せることがあるのですが、ボニータが行きたい場所に近づくと、徐々に鳴き出すんです。犬の勘ってすごいなと思います。
― 愛犬との印象的な思い出はありますか？
おじいちゃんとおばあちゃんのところにボニータを連れて行ったときです。2人ともすごく喜んでくれて、わんちゃんって本当に誰でも幸せにできる存在なんだなと感じました。あと、わんちゃんと一緒に入れる焼肉屋さんで、一緒に食事をできたのも楽しかったです。自分だけ食べているとちょっと可哀想な気がするので（笑）。ボニータは基本的に“お姫様”として扱っているので、ボニータの“執事”として、お肉などをあげるようにしていますね。今後はわんちゃんが元気であれば色々な場所に旅に出たいと思いますし、一緒に外国の街に繰り出したいです。あとは、ボニータをプールに通わせているので、僕もいつか一緒に泳げたらなと思います。
― CM撮影の合間にもわんちゃんに話しかけていましたが、どのような言葉をかけていたのでしょうか？
「どうしてそんなに見つめてくるの？」って話しかけていました。「もうどうしてそんなに僕を見つめるんだい。釘付けになっちゃうじゃないか」って（笑）。
― CMの見どころを教えてください。
最近はクールな役柄が多かったのですが、今回はすごく自然体の自分を見ていただけると思います。わんちゃんと遊んでいる姿や一緒に歩んでいる姿など、共感して幸せな気持ちになっていただける映像になっています。自然体な自分とわんちゃんを楽しんでいただけたら嬉しいです。
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【写真】中島健人、共演した犬に「かわいいね」積極的に話しかける
◆中島健人、愛犬との自然な触れ合い描く新CM
Chuck’s TOKYOは、愛犬家として知られる中島のライフスタイルが、ブランドの掲げる「ペットは家族」という価値観と共鳴することから、ブランドアンバサダーとして起用。本CMは、ブランドメッセージである「One is Special.」をテーマに、中島と愛犬との自然な触れ合いを通じて、“ペットは飼う存在ではなく家族の一員”というChuck’s TOKYOの想いを表現した内容となっている。
◆中島健人、共演した犬に「かわいいね」積極的に話しかける
撮影当日、中島が現場に到着すると、共演するわんちゃんたちに「よろしくね」と優しく声をかけ、和やかな雰囲気の中で撮影がスタート。撮影の合間にもわんちゃんに寄り添いながらコミュニケーションを取る姿が見られ、終始穏やかな空気に包まれた現場となった。横になった中島がわんちゃんとくつろぐカットでは、中島が頭をなでながら優しく語りかけ、わんちゃんもリラックスした表情を見せるなど、自然なやり取りが印象的だった。
一緒に歩くシーンでは息の合った動きを見せ、見事なタイミングでの演技に思わずスタッフから拍手が起こる場面も。途中でわんちゃんが立ち止まった際には、中島が抱き上げながら「どうしたの？」と声をかけるなど、愛情を込めて接する姿が見られた。カットがかかった後も、中島はわんちゃんに「かわいいね」と語りかけたり頭や首元をなでたりと自然なコミュニケーションを続けており、まるで普段から一緒に過ごしているかのような関係性を感じさせる場面も。Chuck’s TOKYOが大切にする「愛犬は家族」という想いを体現するような、温かな撮影現場となった。（modelpress編集部）
◆中島健人インタビュー（※一部抜粋）
― Chuck’s TOKYO のアンバサダーに就任した感想を教えてください。
とても嬉しかったです。僕自身ももともとChuck’s TOKYOのユーザーで、アイテムを沢山持っていて愛用していたので、自分がアンバサダーに就任すると聞いたときは本当に嬉しかったです。
― CMではわんちゃんと触れ合うシーンが多くありましたが、わんちゃんと何をしているときが一番幸せですか？
わんちゃんには思いっきり走ってほしいという思いがあるので、景色が良い場所に一緒に行って、一緒に走るのがすごく好きです。僕もボニータというわんちゃんを飼っていて、広いところで全力疾走している時が一番幸せそうな瞬間なので、僕もそういう場所にできるだけ多く連れて行きたいなと思っています。車で助手席や後部座席にボニータを乗せることがあるのですが、ボニータが行きたい場所に近づくと、徐々に鳴き出すんです。犬の勘ってすごいなと思います。
― 愛犬との印象的な思い出はありますか？
おじいちゃんとおばあちゃんのところにボニータを連れて行ったときです。2人ともすごく喜んでくれて、わんちゃんって本当に誰でも幸せにできる存在なんだなと感じました。あと、わんちゃんと一緒に入れる焼肉屋さんで、一緒に食事をできたのも楽しかったです。自分だけ食べているとちょっと可哀想な気がするので（笑）。ボニータは基本的に“お姫様”として扱っているので、ボニータの“執事”として、お肉などをあげるようにしていますね。今後はわんちゃんが元気であれば色々な場所に旅に出たいと思いますし、一緒に外国の街に繰り出したいです。あとは、ボニータをプールに通わせているので、僕もいつか一緒に泳げたらなと思います。
― CM撮影の合間にもわんちゃんに話しかけていましたが、どのような言葉をかけていたのでしょうか？
「どうしてそんなに見つめてくるの？」って話しかけていました。「もうどうしてそんなに僕を見つめるんだい。釘付けになっちゃうじゃないか」って（笑）。
― CMの見どころを教えてください。
最近はクールな役柄が多かったのですが、今回はすごく自然体の自分を見ていただけると思います。わんちゃんと遊んでいる姿や一緒に歩んでいる姿など、共感して幸せな気持ちになっていただける映像になっています。自然体な自分とわんちゃんを楽しんでいただけたら嬉しいです。
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