きょうもポンドドルは緩やかな売りに押されており、１．３５ドルちょうど付近での推移となっている。４月に入ってからのリバウンド相場は継続しているものの、ここに来て上値が重くなってきている。１００日線が１．３４ドル台半ば、２００日線が１．３４ドル台前半に来ており、目先の上値メドとして意識される。一方、ポンド円は堅調な推移を続けており、２１５円台での推移となっている。



アナリストは、スターマー英首相が元駐米英国大使マンデルソン氏の任命を巡り辞任を求める声に直面している割には、ポンドは比較的底堅く推移していると指摘。予測サイトでは、スターマー首相が６月までに退任する確率が３９％（１２月時点では６５％）まで低下しており、これがポンドをさらに売れない理由の１つかもしれないと述べている。



GBP/USD 1.3508 GBP/JPY 215.41 EUR/GBP 0.8669



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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