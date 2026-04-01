開催：2026.4.23

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 4 - 1 [カージナルス]

MLBの試合が23日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとカージナルスが対戦した。

マーリンズの先発投手はジェーソン・ジャンク、対するカージナルスの先発投手はカイル・レーヒーで試合は開始した。

2回裏、7番 オーウェン・ケイシー 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 1-0 STL、1番 ジェーコブ・マーシー カウント3-2から押し出しの四球でマーリンズ得点 MIA 2-0 STL

4回裏、1番 ジェーコブ・マーシー 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 3-0 STL

5回裏、5番 アグスティン・ラミレス 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 4-0 STL

9回表、2番 イバン・へレラ 初球を打って左中間スタンドへのホームランでカージナルス得点 MIA 4-1 STL

試合は4対1でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのジェーソン・ジャンクで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はカージナルスのカイル・レーヒーで、ここまで2勝3敗0S。マーリンズのフェアバンクスにセーブがつき、0勝1敗5Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-23 03:42:16 更新