男性3人組「Number＿i」らTOBEに所属する全アーティストが出演するライブが20日から3日間にわたって、バンテリンドームナゴヤで行われた。三宅健（46）ら7組総勢34人が出演。来月は札幌市の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で2公演を予定している。

大トリを飾ったのはNumber＿i。ライブでは初披露となるラブソング「3XL」などを届けた。愛知県出身の平野紫耀（29）は凱旋の盛り上がりに「さすが名古屋！楽しかった」と大興奮。初のアリーナツアーを終えたばかりのIMP.も自信を胸に存在感を示すパフォーマンスで会場を沸かせた。

一番の目玉は、北山宏光（40）が演出に参加した、全員総出演のコーナー。滝沢秀明社長（44）が「それぞれの良さを理解している」とオファーした。巨大な階段のようなムービングステージでそれぞれの持ち歌を歌唱。年に1度のライブならではのお祭り感あふれるステージとなった。（高原 俊太）

≪滝沢社長 海外公演「機会あれば」≫過去2回は東京と大阪での開催だったが、今回は初の名古屋と札幌での公演。取材に応じた滝沢社長は「各地を回っていきたい。日本はもちろん機会があれば海外でも」と意欲。設立から丸3年、各アーティストがテレビや舞台などで活躍の場を広げ、全体リハーサルの時間が取れないほど。「ここまでになるとは想像してなかった」とうれしい悲鳴を上げた。米大手エージェント会社「WME」と契約したNumber＿iについては「ピースがそろえば、札幌公演が終わるころには何かしら発表できるかも」と節目になる可能性をうかがわせた。