スウェーデン出身のタレント・LiLiCo（55）がMCを務めるBS10「LiLiCoのLovin’Movies〜HAPPY LIFE WITH CINEMA〜」が、5月3日から放送開始する。初回収録後、LiLiCoは取材に応じ「大好きな映画を話せる時間がとっても幸せ」と満面の笑みを浮かべた。

名作映画と映画の最新情報を届ける新番組。「映画からハッピーをもらうというのが大きなコンセプト。私にとっても、映画は人生に役立つヒントを運んでくれる娯楽だと思っています。エンドロールが終わった後も、自分の中でかみ砕いて役立てる」とPRした。

8日に自身のブログで日本の永住権を取得したことを報告しており「とっても気分がいい」とご機嫌だ。ビザの更新には不安がつきまとっていたそうで「いつか通らなくなるのかなというのは、いつも念頭に入れてました。それを今、考えなくていい！」と晴れやかに語った。

また「実は永住者になる前に家買っちゃった。夫の名字にも変えたんです」と、元純烈の小田井涼平の姓になっていたことを明かし「何があるか分からないんですけど、この永住権を持っていれば、この国に骨を埋めてもいいのかな」と、日本で仕事を続ける覚悟を語った。