滝沢秀明氏（44）が代表取締役を務める芸能事務所TOBEの所属タレントが出演するコンサート「to HEROes〜TOBE 3rd Super Live〜」名古屋公演が20〜22日の3日間、バンテリンドームナゴヤで行われた。同所では初開催。

公演前に取材に応じたIMP.佐藤新（25）とCLASS SEVEN大東立樹（21）との間で、滝沢氏の振る舞いの差に佐藤が驚きを示す一幕もあった。

リハーサル後、滝沢社長から「ダンスを褒めてもらいました」という大東に、佐藤は「えっ!? マジ？」と驚きの表情を浮かべた。大東も「初めてグループ全員で褒められた」と続けると、佐藤は「いやもう、（滝沢氏は）本当に褒めないですから！」と訴えた。

メンバーとは別で取材に応じた滝沢社長は、「時代ですね。CLASS SEVENはまだ若いので」。一方のIMP.は旧ジャニーズ事務所時代からの付き合い。「IMP.はある意味怒ることが向き合っている証拠というような感じなので、いまさら褒められないというか、照れる」と苦笑い。

「こういうところでは、『すごく彼らの成長を感じています』とは言えるけど、直接はなかなか、まだ言えない」と笑みを浮かべた。