滝沢秀明氏（44）が代表取締役を務める芸能事務所TOBEの所属タレントが出演するコンサート「to HEROes〜TOBE 3rd Super Live〜」名古屋公演が20〜22日の3日間、バンテリンドームナゴヤで行われた。同所では初開催。

公演前に取材に応じた滝沢氏は、所属タレントの成長から「忙しくなってきた」と明かした。この“多忙感”は事務所設立時「全く想定していなかった。もう少しのんびりな感じなのかなって…」と回想。「でも、なんでこうなってんだって」とうれしい悲鳴。

「それぞれが成長してくれている。やりたいこともどんどん変わっていくし、1個達成したら欲が出て、どんどん、どんどん前に進んでいく」と表現した。

その上で「僕らがそれをストップする必要はない」ときっぱり。元々TOBEには滝沢社長の意向ではなく「それぞれのどうしていきたい、どうなりたい、をサポートする」というスタンスがあるという。「そうやっていくと時間がすごく速くたっちゃいますけど、丁寧にやろうと常に思っています」と説明した。

3月29日に44歳となった。自身のキャリアについては「全く考えていない」とした。「年齢というよりも、若い人たちとの関係が途絶えたり、若い人たちの感覚が自分の中で途切れたりしたら、多分続けないとは思います」とし、「そうなったら誰かにやってもらうとか、次の展開を考えなきゃいけないなと思います」と告白。

「年齢というよりも、自分のアンテナ次第。それは、常に考えています」と考えを示した。【川田和博】