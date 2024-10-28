◇to HEROes〜TOBE 3nd Super Live〜

男性3人組「Number＿i」らTOBEに所属する全アーティストが出演するライブが20日から3日間にわたって、バンテリンドームナゴヤで行われた。三宅健（46）ら7組総勢34人が出演。来月は札幌市の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）で2公演を予定している。

――以下、一問一答

――先陣を切るのは北山さんですね

北山「登場時に何かしら乗っているので、ハードル上がっていると思うんですけど、今回は上からバイクで降りてくるんですよ。信じられない光景ではあると思います」

佐藤「男の憧れが詰まりすぎてて、めちゃくちゃテンション上がりました。IMP.全員でリハーサルを見ていて、“ふぅ〜！”ってテンション上がりました」

三宅「バイカーの神宮寺は厳しい目線を向けてない？」

神宮寺「そんなことないですよ！うらやましいと思ってみています」

――今回の演出について滝沢社長からはそれぞれ何か言われましたか？

佐藤「リハーサルをやってから“こうした方がいい”“ここは違うかな”と意見を出してもらうんですが、今回はなくて“これでいいんじゃないか”と言ってもらたました。僕たちにとってすごくいい構成が組めたんじゃないかなって思ってるので、結構自信あります」

神宮寺「僕らはまだ言っていただけてないですね」

大東「僕らは“ダンス、良かったね”ってグループ全員で褒めてもらえました」

佐藤「まじ？珍しいっ。普段から褒められることはないですし、早くね？」

大東「でも試されてるのかな？って思いますよ！」

――三宅さんと北山さんからみて後輩たちの活躍はいかがですか？

三宅「IMP.はアリーナツアーを経てどんなステージを見せてくれるのかなってすごく楽しいですし、Number＿iはいろんなジャンルでやっているからそれもすごく楽しみです。CLASS SEVENはあれから1年経ってどんな成長を遂げてるのかが気になるし、TRAINEEの子たちがIMP.の曲をカバーしているのも新鮮ですね」

北山「TRAINEEの子たちの顔つきがすぐ変わっていくのをとても感じてます。それにWink Firstが黒のキラキラ衣装なんですよ、パステルカラーを着ていた子たちだったのに…。みんなステップアップしてかっこよくなっているから楽しみが増えますね」

――来年以降の「to HEROes」をやるならどういう舞台でやりたいですか？

神宮寺「個人的にそこまで大きいこだわりはないけど、ファンの皆さんと年に1回集まってアットホームに楽しめる場所になったらいいなと思います」

――例えば海外はいかがですか？

「確かにみんなで楽しそうですね！やっぱり行ったことない場所にもたくさんのファンの方が待ってくれてると思うので行けたら行ってみたいですね」

――名古屋飯は味わわれましたか？

北山「基俊介、影山拓也、鈴木大河と2日間いってきましたね」

佐藤「え、呼ばれてない…」

北山「新はスタッフさんと行くって聞いてたから！そのメンツと2日間連続で味わいました」

佐藤「僕はシングルがでたタイミングなので、タワーレコードさんとHMVさんにプライベートで訪問させていただきました。全然バレなかったのでもう少し頑張りたいです」

――Number＿iは先日、英エージェント会社「WME」との契約を締結されましたが、活動はどうなっていきますか？

神宮寺「日本での活動がある上で、向こうに行っていろんなことをしていく機会が増えるという形ですね。向こうでもこちらでもという形で軸がふたつできたという感じですね」