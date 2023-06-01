滝沢秀明氏（44）が代表取締役を務める芸能事務所TOBEの所属タレントが出演するコンサート「to HEROes〜TOBE 3rd Super Live〜」名古屋公演が20〜22日の3日間、バンテリンドームナゴヤで行われた。同所では初開催。

公演前に取材に応じ、所属タレントの成長から、「忙しくなってきた」と明かした。この“多忙感”は事務所設立時、「全く想定していなかった」とし、「もう少しのんびりな感じなのかなって…」とすると、「でも、なんでこうなってんだって」と笑った。

だが、それは喜びでもある。「それぞれが成長してくれている」といい「やりたいこともどんどん変わっていくし、1個達成したら欲が出て、どんどん、どんどん前に進んでいく」とした。

その上で「僕らがそれをストップする必要はない」と宣言。元々TOBEにはそのスタンスとして、滝沢社長の意向ではなく、「それぞれのどうしていきたい、どうなりたいをサポートする」という考えがある。

「そうやっていくと時間がすごく速くたっちゃいますけど、丁寧にやろうというのは、常に思っています」と示した。

3月29日に44歳となった。自身のキャリアについては「全く考えていない」とした。「年齢というよりも、若い人たちとの関係が途絶えたり、若い人たちの感覚が自分の中で途切れたりしたら、多分続けないとは思います」とし、「そうなったら誰かにやってもらうとか、次の展開を考えなきゃいけないなと思います」と告白。

「年齢というよりも、自分のアンテナ次第。それは、常に考えています」と考えを明かした。