歌手で俳優の北山宏光が、２２日までバンテンリンドームナゴヤで行われた所属事務所「ＴＯＢＥ」のアーティストが集結するライブ「ｔｏ ＨＥＲＯｅｓ〜ＴＯＢＥ ３ｒｄ Ｓｕｐｅｒ Ｌｉｖｅ〜」に出演した。

新曲「ＵＬＴＲＡ」などをパフォーマンス。開演時にはバイクにまたがった北山が上空から降臨し、アリーナに張り巡らされたステージを縦横無尽に乗り回す驚がくの一幕もあった。登場シーンを伝えられたときは自身でも驚いたそうで「びっくりしました。俺なんですか！？って」と笑いながら振り返った。

今回は滝沢氏から「ほかのグループのいろんな良さを理解している」とのお墨付きをもらい、一部のコーナーで演出も担当。グループの垣根を越えてそれぞれの曲をコラボ歌唱する豪華共演を見せつけた。

事務所の年長組として後輩たちの成長を感じており「ＴＲＡＩＮＥＥ（研修生）の子たちは特に顔つきがすぐに変わっていくというか、男の子にどんどんなっていくのを感じています」としみじみ。「（デビュー前の５人組ボーイズグループ）ｗｉｎｋ ｆｉｒｓｔが黒いキラキラの衣装を着てた。感動しちゃって、パステルのかわいいやつをずっと着ていたイメージだけど黒なんだ…って。それぞれがステップアップしている」と目を細めていた。