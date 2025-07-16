タレントのＬｉＬｉＣｏ（５５）が、このほど都内でＢＳ１０の新番組「ＬｉＬｉＣｏのＬｏｖｉｎ’Ｍｏｖｉｅｓ〜ＨＡＰＰＹ ＬＩＦＥ ＷＩＴＨ ＣＩＮＥＭＡ〜」（５月３日スタート、日曜・後２時１５分）の取材会を行った。

スウェーデン・ストックホルム出身。スウェーデン人の父と日本人の母を持ち、１８歳で来日した。「来日３８年で定住者から永住者になりました。芸能生活３７年、まじめにやってきて良かった。税金や保険をきちんと払ってきて良かった、面倒くさいの先に幸せがあるんですよ」。多忙な仕事と並行して煩雑な書類の提出など専門家に頼らず、独力でこなして見事に念願をかなえ「永住権を取得した日の夜はシャンパンを飲みました」と喜んだ。

これまでは在留カードの携帯が義務づけられ、５年ごとの更新があった。更新の度に、レギュラー番組のスタッフや事務所関係者に「もし申請が通らなかったら、番組を続けられません」と話すこともあったという。

歌謡グループ「純烈」の元メンバー・小田井涼平と２０１７年に結婚。「勘違いしてほしくないのは日本人にはなっていないということ。日本国籍はもっと大変なので」とし、「少し前に彼の名字に変えました。もっともっと日本語を勉強して頑張ります」と声を弾ませた。