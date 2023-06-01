中島健人、ペット向けスタイルブランドのアンバサダーに就任 撮影でも愛犬家ぶりを発揮「もうどうしてそんなに僕を見つめるんだい」
歌手で俳優の中島健人が、WONDER LINが展開するペット向けラグジュアリーケアコスメ・ライフスタイルブランド『Chuck’s TOKYO（チャックストウキョウ）』のブランドアンバサダーに就任した。23日から公開される新ウェブCM「ONE is Special.」（全3篇）に出演する。
【動画】中島健人、わんちゃんとの癒しのひとときが描かれた新CM
愛犬家として知られる中島のライフスタイルが、ブランドの掲げる「ペットは家族」という価値観と共鳴するとしてブランドアンバサダーに起用。CMは「One is Special.」をテーマに、中島と愛犬との自然な触れ合いを通じて、“ペットは飼う存在ではなく家族の一員”というChuck’s TOKYOの想いを表現した内容となっている。
CM本編では中島が犬と過ごす日常を描写。ボール遊びを楽しんだり、散歩をしたりと、日常のひとときを犬と共有しながら、自然体で触れ合う“愛犬家”としての中島の姿が印象的に映し出される。
また、ペットフードを用意するシーンや、ミストを使用する様子、シャンプーを泡立てるシーンなど、毎日の愛犬への思いやりも丁寧に描かれる。大切な家族である愛犬との何気ない日常を通じて、Chuck’s TOKYO が大切にしている「One is Special.」の世界観を表現したCMに仕上がった。
撮影当日、中島が現場に到着すると、共演するわんちゃんたちに「よろしくね」と優しく声をかけ、和やかな雰囲気の中で撮影がスタート。撮影の合間にも犬に寄り添いながらコミュニケーションを取る姿が見られ、終始穏やかな空気に包まれた現場となった。
横になった中島が犬とくつろぐカットでは、中島が頭をなでながら優しく語りかけ、犬もリラックスした表情を見せるなど、自然なやり取りが印象的。また、一緒に歩くシーンでは息の合った動きを見せ、見事なタイミングでの演技に思わずスタッフから拍手が起こる場面も。途中で犬が立ち止まった際には、中島が抱き上げながら「どうしたの？」と声をかけるなど、愛情を込めて接する姿が見られた。
カットがかかった後も、中島は犬に「かわいいね」と語りかけたり頭や首元をなでたりと自然なコミュニケーションを続けており、まるで普段から一緒に過ごしているかのような関係性を感じさせる場面も。Chuck’s TOKYOが大切にする「愛犬は家族」という想いを体現するような、温かな撮影現場となった。
■中島健人インタビューコメント
――Chuck's TOKYO のアンバサダーに就任した感想を教えてください
とてもうれしかったです。僕自身ももともとChuck's TOKYO のユーザーで、アイテムをたくさん持っていて愛用していたので、自分がアンバサダーに就任すると聞いたときは本当にうれしかったです。
――CMではわんちゃんと触れ合うシーンが多くありましたが、わんちゃんと何をしているときが一番幸せですか？
わんちゃんには思いっきり走ってほしいという思いがあるので、景色が良い場所に一緒に行って、一緒に走るのがすごく好きです。僕もボニータというわんちゃんを飼っていて、広いところで全力疾走している時が一番幸せそうな瞬間なので、僕もそういう場所にできるだけ多く連れて行きたいなと思っています。車で助手席や後部座席にボニータを乗せることがあるのですが、ボニータが行きたい場所に近づくと、徐々に鳴き出すんです。犬の勘ってすごいなと思います。
――愛犬との印象的な思い出はありますか？
おじいちゃんとおばあちゃんのところにボニータを連れて行ったときです。2人ともすごく喜んでくれて、わんちゃんって本当に誰でも幸せにできる存在なんだなと感じました。あと、わんちゃんと一緒に入れる焼肉屋さんで、一緒に食事をできたのも楽しかったです。自分だけ食べているとちょっとかわいな気がするので（笑）。ボニータは基本的に“お姫様”として扱っているので、ボニータの“執事”として、お肉などをあげるようにしていますね。
今後はわんちゃんが元気であればいろいろな場所に旅に出たいと思いますし、一緒に外国の街に繰り出したいです。あとは、ボニータをプールに通わせているので、僕もいつか一緒に泳げたらなと思います。
――Chuck's TOKYO の商品を使った感想を教えてください
シャンプーも肉球クリームも、おやつも昔からお世話になっています。シャンプーはすごくふわふわに仕上がって香りも良いですし、毛並みがより美しく見える仕上がりになります。肉球クリームも、散歩のあとに乾燥した肉球を潤してくれて、保湿力がとても高いと感じています。おやつも実際においしそうに食べている姿を見ると、すばらしいなと思いますし、ヘルシーに仕上げられているので、わんちゃんの健康をしっかり導いてくれる素敵なアイテムだと思います。
――CM撮影の合間にもわんちゃんに話しかけていましたが、どのような言葉をかけていたのでしょうか
「どうしてそんなに見つめてくるの？」って話しかけていました。「もうどうしてそんなに僕を見つめるんだい。くぎ付けになっちゃうじゃないか」って（笑）。
――CMの見どころを教えてください
最近はクールな役柄が多かったのですが、今回はすごく自然体の自分を見ていただけると思います。わんちゃんと遊んでいる姿や一緒に歩んでいる姿など、共感して幸せな気持ちになっていただける映像になっています。自然体な自分とわんちゃんを楽しんでいただけたらうれしいです。
【動画】中島健人、わんちゃんとの癒しのひとときが描かれた新CM
愛犬家として知られる中島のライフスタイルが、ブランドの掲げる「ペットは家族」という価値観と共鳴するとしてブランドアンバサダーに起用。CMは「One is Special.」をテーマに、中島と愛犬との自然な触れ合いを通じて、“ペットは飼う存在ではなく家族の一員”というChuck’s TOKYOの想いを表現した内容となっている。
また、ペットフードを用意するシーンや、ミストを使用する様子、シャンプーを泡立てるシーンなど、毎日の愛犬への思いやりも丁寧に描かれる。大切な家族である愛犬との何気ない日常を通じて、Chuck’s TOKYO が大切にしている「One is Special.」の世界観を表現したCMに仕上がった。
撮影当日、中島が現場に到着すると、共演するわんちゃんたちに「よろしくね」と優しく声をかけ、和やかな雰囲気の中で撮影がスタート。撮影の合間にも犬に寄り添いながらコミュニケーションを取る姿が見られ、終始穏やかな空気に包まれた現場となった。
横になった中島が犬とくつろぐカットでは、中島が頭をなでながら優しく語りかけ、犬もリラックスした表情を見せるなど、自然なやり取りが印象的。また、一緒に歩くシーンでは息の合った動きを見せ、見事なタイミングでの演技に思わずスタッフから拍手が起こる場面も。途中で犬が立ち止まった際には、中島が抱き上げながら「どうしたの？」と声をかけるなど、愛情を込めて接する姿が見られた。
カットがかかった後も、中島は犬に「かわいいね」と語りかけたり頭や首元をなでたりと自然なコミュニケーションを続けており、まるで普段から一緒に過ごしているかのような関係性を感じさせる場面も。Chuck’s TOKYOが大切にする「愛犬は家族」という想いを体現するような、温かな撮影現場となった。
■中島健人インタビューコメント
――Chuck's TOKYO のアンバサダーに就任した感想を教えてください
とてもうれしかったです。僕自身ももともとChuck's TOKYO のユーザーで、アイテムをたくさん持っていて愛用していたので、自分がアンバサダーに就任すると聞いたときは本当にうれしかったです。
――CMではわんちゃんと触れ合うシーンが多くありましたが、わんちゃんと何をしているときが一番幸せですか？
わんちゃんには思いっきり走ってほしいという思いがあるので、景色が良い場所に一緒に行って、一緒に走るのがすごく好きです。僕もボニータというわんちゃんを飼っていて、広いところで全力疾走している時が一番幸せそうな瞬間なので、僕もそういう場所にできるだけ多く連れて行きたいなと思っています。車で助手席や後部座席にボニータを乗せることがあるのですが、ボニータが行きたい場所に近づくと、徐々に鳴き出すんです。犬の勘ってすごいなと思います。
――愛犬との印象的な思い出はありますか？
おじいちゃんとおばあちゃんのところにボニータを連れて行ったときです。2人ともすごく喜んでくれて、わんちゃんって本当に誰でも幸せにできる存在なんだなと感じました。あと、わんちゃんと一緒に入れる焼肉屋さんで、一緒に食事をできたのも楽しかったです。自分だけ食べているとちょっとかわいな気がするので（笑）。ボニータは基本的に“お姫様”として扱っているので、ボニータの“執事”として、お肉などをあげるようにしていますね。
今後はわんちゃんが元気であればいろいろな場所に旅に出たいと思いますし、一緒に外国の街に繰り出したいです。あとは、ボニータをプールに通わせているので、僕もいつか一緒に泳げたらなと思います。
――Chuck's TOKYO の商品を使った感想を教えてください
シャンプーも肉球クリームも、おやつも昔からお世話になっています。シャンプーはすごくふわふわに仕上がって香りも良いですし、毛並みがより美しく見える仕上がりになります。肉球クリームも、散歩のあとに乾燥した肉球を潤してくれて、保湿力がとても高いと感じています。おやつも実際においしそうに食べている姿を見ると、すばらしいなと思いますし、ヘルシーに仕上げられているので、わんちゃんの健康をしっかり導いてくれる素敵なアイテムだと思います。
――CM撮影の合間にもわんちゃんに話しかけていましたが、どのような言葉をかけていたのでしょうか
「どうしてそんなに見つめてくるの？」って話しかけていました。「もうどうしてそんなに僕を見つめるんだい。くぎ付けになっちゃうじゃないか」って（笑）。
――CMの見どころを教えてください
最近はクールな役柄が多かったのですが、今回はすごく自然体の自分を見ていただけると思います。わんちゃんと遊んでいる姿や一緒に歩んでいる姿など、共感して幸せな気持ちになっていただける映像になっています。自然体な自分とわんちゃんを楽しんでいただけたらうれしいです。