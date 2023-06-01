TOBE所属アーティスト34人、ナゴヤドームに集結 三宅健、北山宏光、Number_iら出演コンサート開催
事務所「TOBE」所属のアーティストが集結するコンサート『to HEROes 〜TOBE 3rd Super Live〜』が、20日、21日、22日の3日間にわたって、愛知・バンテリンドーム ナゴヤで開催された。
【ライブ写真】それぞれの魅力放つ…Number_iらグループカット
同イベントでは、TOBEに所属する三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、ISSEI、CLASS SEVEN、wink first（TRAINEE）、TRAINEEら総勢34人が出演。約2時間40分にわたって、計47曲を披露した。
なお、5月16日、17日には、北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）でも開催し、2会場5公演で合計約17万人動員予定となっている。
【ライブ写真】それぞれの魅力放つ…Number_iらグループカット
同イベントでは、TOBEに所属する三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.、ISSEI、CLASS SEVEN、wink first（TRAINEE）、TRAINEEら総勢34人が出演。約2時間40分にわたって、計47曲を披露した。
なお、5月16日、17日には、北海道・大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）でも開催し、2会場5公演で合計約17万人動員予定となっている。