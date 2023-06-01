ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２３４ドル高 ナスダックは１．４％の大幅高
NY株式22日（NY時間14:15）（日本時間03:15）
ダウ平均 49384.01（+234.63 +0.48%）
ナスダック 24599.95（+339.99 +1.40%）
CME日経平均先物 59780（大証終比：-20 -0.03%）
欧州株式22日終値
英FT100 10476.46（-21.63 -0.21%）
独DAX 24194.90（-75.97 -0.31%）
仏CAC40 8156.43（-79.29 -0.96%）
米国債利回り
2年債 3.787（+0.008）
10年債 4.291（-0.001）
30年債 4.896（-0.004）
期待インフレ率 2.395（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.008（+0.004）
英 国 4.909（+0.025）
カナダ 3.472（-0.011）
豪 州 4.957（+0.050）
日 本 2.391（+0.005）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝92.85（+3.18 +3.55%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4756.90（+37.30 +0.79%）
ビットコイン（ドル）
78994.19（+3270.24 +4.32%）
（円建・参考値）
1259万5624円（+521440 +4.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49384.01（+234.63 +0.48%）
ナスダック 24599.95（+339.99 +1.40%）
CME日経平均先物 59780（大証終比：-20 -0.03%）
欧州株式22日終値
英FT100 10476.46（-21.63 -0.21%）
独DAX 24194.90（-75.97 -0.31%）
仏CAC40 8156.43（-79.29 -0.96%）
米国債利回り
2年債 3.787（+0.008）
10年債 4.291（-0.001）
30年債 4.896（-0.004）
期待インフレ率 2.395（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.008（+0.004）
英 国 4.909（+0.025）
カナダ 3.472（-0.011）
豪 州 4.957（+0.050）
日 本 2.391（+0.005）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝92.85（+3.18 +3.55%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4756.90（+37.30 +0.79%）
ビットコイン（ドル）
78994.19（+3270.24 +4.32%）
（円建・参考値）
1259万5624円（+521440 +4.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ