NY株式22日（NY時間14:15）（日本時間03:15）
ダウ平均　　　49384.01（+234.63　+0.48%）
ナスダック　　　24599.95（+339.99　+1.40%）
CME日経平均先物　59780（大証終比：-20　-0.03%）

欧州株式22日終値
英FT100　 10476.46（-21.63　-0.21%）
独DAX　 24194.90（-75.97　-0.31%）
仏CAC40　 8156.43（-79.29　-0.96%）

米国債利回り
2年債　 　3.787（+0.008）
10年債　 　4.291（-0.001）
30年債　 　4.896（-0.004）
期待インフレ率　 　2.395（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.008（+0.004）
英　国　　4.909（+0.025）
カナダ　　3.472（-0.011）
豪　州　　4.957（+0.050）
日　本　　2.391（+0.005）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝92.85（+3.18　+3.55%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4756.90（+37.30　+0.79%）

ビットコイン（ドル）
78994.19（+3270.24　+4.32%）
（円建・参考値）
1259万5624円（+521440　+4.32%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ