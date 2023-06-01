NY株式22日（NY時間13:23）（日本時間02:23）
ダウ平均　　　49460.58（+311.20　+0.63%）
ナスダック　　　24607.49（+347.53　+1.43%）
CME日経平均先物　59725（大証終比：-75　-0.13%）

欧州株式22日終値
英FT100　 10476.46（-21.63　-0.21%）
独DAX　 24194.90（-75.97　-0.31%）
仏CAC40　 8156.43（-79.29　-0.96%）

米国債利回り
2年債　 　3.796（+0.017）
10年債　 　4.295（+0.003）
30年債　 　4.898（-0.002）
期待インフレ率　 　2.393（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.008（+0.004）
英　国　　4.909（+0.025）
カナダ　　3.473（-0.010）
豪　州　　4.957（+0.050）
日　本　　2.391（+0.005）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝93.08（+3.41　+3.80%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4754.10（+34.50　+0.73%）

ビットコイン（ドル）
78852.38（+3128.43　+4.13%）
（円建・参考値）
1257万4589円（+498891　+4.13%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ