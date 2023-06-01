ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３１１ドル高 ナスダックは１．４％の大幅高
NY株式22日（NY時間13:23）（日本時間02:23）
ダウ平均 49460.58（+311.20 +0.63%）
ナスダック 24607.49（+347.53 +1.43%）
CME日経平均先物 59725（大証終比：-75 -0.13%）
欧州株式22日終値
英FT100 10476.46（-21.63 -0.21%）
独DAX 24194.90（-75.97 -0.31%）
仏CAC40 8156.43（-79.29 -0.96%）
米国債利回り
2年債 3.796（+0.017）
10年債 4.295（+0.003）
30年債 4.898（-0.002）
期待インフレ率 2.393（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.008（+0.004）
英 国 4.909（+0.025）
カナダ 3.473（-0.010）
豪 州 4.957（+0.050）
日 本 2.391（+0.005）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝93.08（+3.41 +3.80%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4754.10（+34.50 +0.73%）
ビットコイン（ドル）
78852.38（+3128.43 +4.13%）
（円建・参考値）
1257万4589円（+498891 +4.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49460.58（+311.20 +0.63%）
ナスダック 24607.49（+347.53 +1.43%）
CME日経平均先物 59725（大証終比：-75 -0.13%）
欧州株式22日終値
英FT100 10476.46（-21.63 -0.21%）
独DAX 24194.90（-75.97 -0.31%）
仏CAC40 8156.43（-79.29 -0.96%）
米国債利回り
2年債 3.796（+0.017）
10年債 4.295（+0.003）
30年債 4.898（-0.002）
期待インフレ率 2.393（+0.011）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.008（+0.004）
英 国 4.909（+0.025）
カナダ 3.473（-0.010）
豪 州 4.957（+0.050）
日 本 2.391（+0.005）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝93.08（+3.41 +3.80%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4754.10（+34.50 +0.73%）
ビットコイン（ドル）
78852.38（+3128.43 +4.13%）
（円建・参考値）
1257万4589円（+498891 +4.13%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ