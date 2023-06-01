トランプ大統領は期限を決めない停戦の延長を発表しました。アメリカ側としてはイラン側の出方をうかがうための延長なのでしょうか。日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員が解説します。

◇

確かに、イラン国内で、「強硬派」の革命防衛隊と、アメリカとの協議に前向きなアラグチ外相ら「穏健派」との間に意見の相違があり、イランの最高指導者モジタバ師が決断しきれていないという状況もあるようです。

ただ、アメリカ政治に詳しい小谷哲男教授は、停戦延長の背景として、アメリカがホルムズ海峡を逆封鎖したことで形勢が逆転し、最長で2か月以内にイランからの譲歩を引き出せるとアメリカがみているからだ、と分析しています。

――形勢逆転というのはどういうことなんでしょうか。

実は、アメリカの逆封鎖によって、いまイランは石油を輸出できなくなり、石油輸出の拠点・カーグ島の貯蔵庫は満杯で、国内の石油生産をとめないと溢（あふ）れてしまう状況だというんです。

ただ、一旦石油の生産を止めると、再開するのには、コストも時間も多くかかってしまうため、なんとか生産を止めたくない。

だから、「アメリカ側が海上封鎖を解くことが協議再開の条件だ」と、イラン側は言っているというわけです。

アメリカとしては、いま交渉は自分たちが優位にあるとみていて、急がずに逆封鎖をしばらく続けて、締め上げ、イランから譲歩を引き出す構えだということです。