花束みたいに可愛い♡HIBIKAの母の日限定ケーキが登場

2026年5月8日(金)よりHIBIKAから母の日限定ケーキが登場♡阪急うめだ本店、日本橋髙島屋店にて販売される特別なスイーツは、大切なお母さんへ“ありがとう”の気持ちを届けるのにぴったり。見た目も味わいも華やかな、春らしいご褒美ケーキに注目です♪

花束をイメージした華やかケーキ

母の日にぴったりな「春の花束-ライチ・ショコラブラン-」は、花束をイメージしたロマンティックなビジュアルが魅力。

ほのかにローズが香る繊細な味わいに、赤桃とライチのジュレを重ね、ライチ香るホワイトチョコムースを使用。

さらに苺とフランボワーズのムースで包み込み、甘酸っぱい国産苺をトッピングしています。見た目の可愛らしさと上品な味わいが両立した一品です。

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サイズで選べる贅沢なひととき

春の花束-ライチ・ショコラブラン-（ホール）

価格：3,701円(税込)

春の花束-ライチ・ショコラブラン-（カット）

価格：850円(税込)

大切な人とシェアできるホールタイプと、気軽に楽しめるカットタイプの2種類を展開。シーンや人数に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

どちらも期間限定で、特別な日のデザートやギフトにぴったりです。

期間限定で楽しめる特別感

販売期間は2026年5月8日(金)～5月10日(日)の3日間限定。短い期間だからこそ、特別感がより一層高まります。

店舗は阪急うめだ本店、日本橋髙島屋店の2店舗限定。四季菓子を大切にするHIBIKAならではの、季節感あふれる味わいをこの機会にぜひ楽しんでみてください。

ありがとうをケーキに込めて♡

華やかな見た目と繊細な味わいが魅力のHIBIKAの母の日ケーキは、日頃の感謝を伝えるのにぴったりな一品。花束のような美しさに心もときめく特別なスイーツです♪今年の母の日は、想いを込めたケーキで大切な時間を演出してみてはいかがでしょうか♡