プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ネギトロ長芋丼」 「ゴボウの甘煮」 「キャベツと豆腐の卵白とじ」 の全3品。
大人も子どもも大好きなネギトロ丼に長芋で食感とボリュームをアップ。ご飯が進む2品の副菜でバランスよく。

【主食】ネギトロ長芋丼
マグロの骨の回りを「こそげとる＝ねぎとる」がネギトロの名の由来。卵黄や長芋とよく混ぜていただきましょう。

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調理時間：20分
カロリー：506Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ご飯  (炊きたて)丼2杯分
マグロ  (ネギトロ用)100~150g
長芋  5~6cm(100g)
卵黄  2個分
刻みのり  適量 練りワサビ  適量 しょうゆ  適量

【下準備】

長芋は皮をむいてキッチンペーパーで水気を拭き取り、せん切りにする。

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【作り方】

1. 丼にご飯をよそい、周りに長芋のせん切りをのせる。

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2. マグロをのせ、中央をへこませて卵黄をのせる。まわりに刻みのりを散らし、練りワサビを添える。しょうゆをかけていただく。

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【副菜】ゴボウの甘煮
ゴボウはあらかじめ柔らかくゆでて、食べやすく、味が含みやすいようにします。常備菜にも。

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調理時間：10分
カロリー：71Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

ゴボウ  1/2本 水  大さじ1
きび砂糖  大さじ1
しょうゆ  大さじ1
みりん  小さじ1
白ゴマ  小さじ1

【下準備】

ゴボウはたわしできれいに水洗いし、2〜3mmの斜め切りにする。

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【作り方】

1. 小鍋に水を入れ、ゴボウを加えたら中火にかける。ゴボウが柔らかくなるまでゆでたらザルに上げて水気をきる。

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2. 小鍋に水ときび砂糖を入れ、中火にかける。混ぜながら少しトロミがつくまで煮詰める。しょうゆとみりんを加え(1)のゴボウを加えてからめる。

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3. 最後に白ゴマを振り、全体にからめたら器に盛る。

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【副菜】キャベツと豆腐の卵白とじ
卵白と柔らかい春キャベツで優しい味わいに。市販の麺つゆで簡単にあっという間にできますよ。

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調理時間：15分
カロリー：99Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター　金丸 利恵

材料（2人分）

キャベツ  2~3枚
木綿豆腐  1/2丁
白ネギ  1/4本 卵白  2個分
＜調味料＞
  麺つゆ  (3倍濃縮)大さじ2
  水  50ml
七味唐辛子  (お好みで)適量

【下準備】

キャベツは幅1cmの短冊切り、白ネギは斜めに薄切りにする。木綿豆腐はさいの目に切る。

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【作り方】

1. 小鍋にキャベツと白ネギを入れ、中火にかける。混ぜながら火にかけ、しんなりしてきたら＜調味料＞の材料と木綿豆腐を加え、野菜に火が通るまで煮る。

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2. 卵白を流し入れ、軽く混ぜる。卵白がかたまったら、火を止めて器に盛る。お好みで七味唐辛子をかける。

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