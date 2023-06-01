【今日の献立】2026年4月23日(木)「ネギトロ長芋丼」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ネギトロ長芋丼」 「ゴボウの甘煮」 「キャベツと豆腐の卵白とじ」 の全3品。
大人も子どもも大好きなネギトロ丼に長芋で食感とボリュームをアップ。ご飯が進む2品の副菜でバランスよく。
【主食】ネギトロ長芋丼
マグロの骨の回りを「こそげとる＝ねぎとる」がネギトロの名の由来。卵黄や長芋とよく混ぜていただきましょう。
調理時間：20分
カロリー：506Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
マグロ (ネギトロ用)100~150g
長芋 5~6cm(100g)
卵黄 2個分
刻みのり 適量 練りワサビ 適量 しょうゆ 適量
2. マグロをのせ、中央をへこませて卵黄をのせる。まわりに刻みのりを散らし、練りワサビを添える。しょうゆをかけていただく。
【副菜】ゴボウの甘煮
ゴボウはあらかじめ柔らかくゆでて、食べやすく、味が含みやすいようにします。常備菜にも。
調理時間：10分
カロリー：71Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
きび砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
みりん 小さじ1
白ゴマ 小さじ1
2. 小鍋に水ときび砂糖を入れ、中火にかける。混ぜながら少しトロミがつくまで煮詰める。しょうゆとみりんを加え(1)のゴボウを加えてからめる。
3. 最後に白ゴマを振り、全体にからめたら器に盛る。
【副菜】キャベツと豆腐の卵白とじ
卵白と柔らかい春キャベツで優しい味わいに。市販の麺つゆで簡単にあっという間にできますよ。
調理時間：15分
カロリー：99Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
木綿豆腐 1/2丁
白ネギ 1/4本 卵白 2個分
＜調味料＞
麺つゆ (3倍濃縮)大さじ2
水 50ml
七味唐辛子 (お好みで)適量
2. 卵白を流し入れ、軽く混ぜる。卵白がかたまったら、火を止めて器に盛る。お好みで七味唐辛子をかける。
大人も子どもも大好きなネギトロ丼に長芋で食感とボリュームをアップ。ご飯が進む2品の副菜でバランスよく。
【主食】ネギトロ長芋丼
マグロの骨の回りを「こそげとる＝ねぎとる」がネギトロの名の由来。卵黄や長芋とよく混ぜていただきましょう。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：506Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）ご飯 (炊きたて)丼2杯分
マグロ (ネギトロ用)100~150g
長芋 5~6cm(100g)
卵黄 2個分
刻みのり 適量 練りワサビ 適量 しょうゆ 適量
【下準備】長芋は皮をむいてキッチンペーパーで水気を拭き取り、せん切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 丼にご飯をよそい、周りに長芋のせん切りをのせる。
©Eレシピ
2. マグロをのせ、中央をへこませて卵黄をのせる。まわりに刻みのりを散らし、練りワサビを添える。しょうゆをかけていただく。
©Eレシピ
【副菜】ゴボウの甘煮
ゴボウはあらかじめ柔らかくゆでて、食べやすく、味が含みやすいようにします。常備菜にも。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：71Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）ゴボウ 1/2本 水 大さじ1
きび砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
みりん 小さじ1
白ゴマ 小さじ1
【下準備】ゴボウはたわしできれいに水洗いし、2〜3mmの斜め切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 小鍋に水を入れ、ゴボウを加えたら中火にかける。ゴボウが柔らかくなるまでゆでたらザルに上げて水気をきる。
©Eレシピ
2. 小鍋に水ときび砂糖を入れ、中火にかける。混ぜながら少しトロミがつくまで煮詰める。しょうゆとみりんを加え(1)のゴボウを加えてからめる。
©Eレシピ
3. 最後に白ゴマを振り、全体にからめたら器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】キャベツと豆腐の卵白とじ
卵白と柔らかい春キャベツで優しい味わいに。市販の麺つゆで簡単にあっという間にできますよ。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：99Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）キャベツ 2~3枚
木綿豆腐 1/2丁
白ネギ 1/4本 卵白 2個分
＜調味料＞
麺つゆ (3倍濃縮)大さじ2
水 50ml
七味唐辛子 (お好みで)適量
【下準備】キャベツは幅1cmの短冊切り、白ネギは斜めに薄切りにする。木綿豆腐はさいの目に切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 小鍋にキャベツと白ネギを入れ、中火にかける。混ぜながら火にかけ、しんなりしてきたら＜調味料＞の材料と木綿豆腐を加え、野菜に火が通るまで煮る。
©Eレシピ
2. 卵白を流し入れ、軽く混ぜる。卵白がかたまったら、火を止めて器に盛る。お好みで七味唐辛子をかける。
©Eレシピ