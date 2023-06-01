22日午後、岩手県大槌町で発生した山林火災は、現在も燃え続けていて、およそ2000人に避難指示が出されています。

最初の山火事が発生したのは、今からおよそ9時間前。その勢いは、時間とともに増しています。

記者

「さきほどから強い風が吹き続いていて、ときおりオレンジ色の火柱、そして黒い煙が上がっているのも確認できます」

火の手があがったのは、22日昼すぎ。

記者

「山からは白煙が上がっています。近くの住宅にも火が燃え移り、必死の消火活動が行われています」

焼け落ちた建物があるのは、山のすぐ横。消防隊員がホースを持ち、消火活動に追われています。

22日午後2時前、岩手県大槌町で「のり面が燃えている」と消防に通報がありました。火はその後、住宅を含む5棟の建物に延焼。大槌町には当時、乾燥注意報が発表されていました。

「火の粉が飛んで、周りに付いたやつが今燃えている。大変です、乾燥しているから」

さらに町内では、東へおよそ10キロ離れた別の場所でも山林火災が発生。

「ただいま、吉里吉里トンネル上方で山林火災が発生しました」

その影響で…

記者

「こちらはテレビの送信塔です。周りには赤い炎が確認できます」

火は、テレビ・ラジオの中継局の付近にまで延焼。大槌町周辺のエリアでは、テレビ・ラジオの放送が受信できなくなる可能性があるということです。

また、NTTドコモによると、このエリアでは携帯電話サービスが利用しづらい状況になっているといいます。

一連の火災を受け、大槌町は午後7時すぎ、現場に近い3つの地域の合わせて701世帯、1926人に避難指示を出しました。

記者

「避難指示を受けて、町の高い高台にある避難所には多くの人が避難してきています」

大槌町では現在、町内3か所に避難所を開設するなどして対応に当たっています。

避難した住民

「うちに来ないといいなと。下に（火が）さがって来なければいいなと思って見ている。きのう（おととい）も津波で避難して、またこれで避難」

「山に囲まれているところだから、火がまわれば危ない。雨が降るのが一番だろうが、降りそうもないし、この風だから。大変だなこりゃ。大船渡に負けないくらい、燃えちゃうんじゃないか」

避難した住民の心配をよそに、23日以降も岩手県内では乾燥が続く見込みです。

岩手県は災害特別警戒本部を設置し、自衛隊に災害派遣要請を行っています。



※放送後、岩手県より避難者数の訂正がありました。3つの地域（赤浜、安渡、吉里吉里）で、避難者数は900世帯1884人です。