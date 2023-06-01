２１日、黒竜江省双鴨山市の夜空に輝く月。（ハルビン＝新華社配信／韓陽）

【新華社ハルビン4月22日】今年最大の三日月が21日、中国の夜空に現れた。月が地球に近い「近地点」付近を通過するタイミングと三日月が重なり、見かけの大きさが通常よりも大きくなった。

２１日、黒竜江省ハルビン市の夜空に輝く月。（ハルビン＝新華社配信／張樹）

２１日、黒竜江省同江市の夜空に輝く月。（ハルビン＝新華社配信／劉万平）

２１日、黒竜江省綏化（すいか）市北林区の夜空に輝く月。（ハルビン＝新華社配信／劉華鵬）

２１日、黒竜江省伊春市伊美区の夜空に輝く月。（ハルビン＝新華社配信／李佳星）

２１日、黒竜江省伊春市嘉蔭県の夜空に輝く月。（ハルビン＝新華社配信／李紹軍）

２１日、黒竜江省ハルビン市の夜空に輝く月。（ハルビン＝新華社配信／原勇）

２１日、黒竜江省大慶市の夜空に輝く月。（ハルビン＝新華社配信／馬克）

２１日、黒竜江省大慶市の夜空に輝く三日月。（ハルビン＝新華社配信／呉大勇）

２１日、黒竜江省富錦市の夜空に輝く月。（ハルビン＝新華社配信／曲玉宝）

２１日、黒竜江省ジャムス市の夜空に輝く月。（ハルビン＝新華社配信／陳志国）

２１日、黒竜江省大慶市の夜空に輝く月。（ハルビン＝新華社配信／劉崴）

２１日、黒竜江省肇東市の夜空に輝く月。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／劉大鵬）

２１日、黒竜江省チチハル市の空に輝く月。（ハルビン＝新華社配信／宋燕軍）

２１日、黒竜江省北安市の夜空に輝く月。（ハルビン＝新華社配信／銭泊羽）