ダーマレーザー冷感マスクで夏の毛穴ケア♡ひんやり潤う新習慣

暑さや皮脂でゆらぎやすい夏の肌に、ひんやり心地よいケアを取り入れてみませんか？レーザー美容発想のスキンケアブランド「DERMA LASER」から、冷感処方のシートマスクが数量限定で登場。高濃度ビタミンCとメントールを組み合わせた新感覚のマスクは、毛穴ケアと爽快感を同時に叶えてくれる優秀アイテムです♡毎日のスキンケアに取り入れて、夏でも快適な美肌を目指しましょう。

冷感×ビタミンCで毛穴ケア

ひんやりとした使用感が魅力の「ダーマレーザー スーパーVC100（冷感）マスク」は、4種の高濃度ビタミンCを配合した集中毛穴ケア³マスク。

APPS¹⁰（浸透型ビタミンC誘導体）をはじめ、水溶性・油溶性ビタミンC誘導体¹¹¹²やアスコルビン酸¹³をバランスよく配合し、時間差で肌にアプローチします。

さらにメントール⁴を加えることで、汗ばむ季節でも心地よくケアできるのが嬉しいポイント。保湿力を保ちながら、軽やかな使い心地を実現しています。

浸透力にこだわった独自技術

このマスクは、3つの浸透⁷システムを採用しているのが特長です。まず、高密着シートが美容液をしっかり抱え込み、肌にぴったりフィット。次に、浸透⁷ナノカプセル⁸が美容成分を効率よく届けます。

そして、成分圧縮デリバリー製法により、肌にのせた瞬間に成分が一気に広がり、角質層のすみずみまで浸透⁷。これにより、スピーディーかつ効果的なスキンケアが可能になります。

RMK夏季限定♡“うるひや”スキンケアで涼感美肌を叶える新作登場

夏に嬉しいやさしい処方と商品詳細

ダーマレーザー スーパーVC100（冷感）マスク

価格：880円（税込）

肌へのやさしさにも配慮し、防腐剤・アルコール・合成着色料・合成香料・鉱物油フリーの5つのフリー処方を採用。敏感になりやすい夏の肌にも安心して使えます。

容量：7枚入

発売日：2026年4月22日（水）数量限定

*¹ 医療機関、医療行為を表すものではありません。 *² お肌に清涼感を与えること *³ 潤いを与え、毛穴の目立ちにくいなめらかなお肌へ *⁴ 清涼成分 *⁵ クオリティファーストとして *⁶ パルミチン酸アスコルビルリン酸３Na、リン酸アスコルビルMg、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビン酸（全て整肌成分） *⁷ 角質層まで *⁸ 水添レシチン、ダイズステロール、セラミドNP（全て保湿成分） *⁹ ティーツリー葉エキス、ティーツリー葉油（全て保湿成分） *¹⁰ パルミチン酸アスコルビルリン酸３Na（整肌成分） *¹¹ リン酸アスコルビルMg *¹² テトラヘキシルデカン酸アスコルビル *¹³ 整肌成分

ひんやりケアで夏肌をもっと快適に♡

紫外線や皮脂によるダメージが気になる夏こそ、スキンケア選びが重要です。ダーマレーザーの冷感マスクなら、ひんやりとした使い心地でリフレッシュしながら、しっかりと毛穴ケアとうるおい補給が可能♡

毎日のケアに取り入れることで、暑い季節でも心地よく美肌をキープできます。この夏は“うるひや”習慣で、透明感あふれる肌を目指してみてはいかがでしょうか♪