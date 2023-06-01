みりん・酒・醤油を1：1：1で煮るだけ。15分でしみジュワ『厚揚げとかぶの煮もの』

ほっとする味が恋しくなる日に。みりん・酒・しょうゆを〈1：1：1〉で合わせた、覚えやすい味つけの煮ものをどうぞ。厚揚げにじんわりと味がしみて、やわらかなかぶの甘みとよく合います。

仕上げにしょうがのすりおろしをたっぷり添えれば、さわやかな風味が広がってあと味すっきり。定期的に食べたくなる、やさしい一皿です。

『厚揚げとかぶの煮もの』のレシピ

材料（2人分）

絹厚揚げ……1枚（約220g）

かぶ……2個（約200g）

かぶの葉……60g

しょうがのすりおろし……1かけ分

〈A〉

だし汁……3/4カップ

みりん……大さじ1

酒……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

塩……少々

片栗粉……小さじ2

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

・かぶはよく洗い、皮つきのまま6等分のくし形に切る。かぶの葉は長さ2cmに切る。

・厚揚げはざるにのせ、熱湯を回しかけて油抜きをし、縦半分に切ってから横に6等分に切る。

・片栗粉と水小さじ4を混ぜ合わせ、水溶き片栗粉を作る。

（2）煮る

直径24cmのフライパンに〈A〉と厚揚げを入れて中火で煮立て、かぶを加える。再び煮立ったらふたをして弱めの中火にし、2分ほど煮る。中火にしてかぶの葉を加え、1分ほど煮る。水溶き片栗粉をもう一度混ぜて加え、全体を混ぜる。とろみがついたら器に盛り、しょうがを添える。

おいしく作るコツ

厚揚げに熱湯を回しかけ、表面の油を落としておくことで、味がしみ込みやすくなります。

疲れたからだに染みわたるおいしさ。こんな一皿が、ほっとする時間をつくってくれます。

（『オレンジページ』2026年4月17日号より）