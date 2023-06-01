みりん・酒・醤油を1：1：1で煮るだけ。15分でしみジュワ『厚揚げとかぶの煮もの』
ほっとする味が恋しくなる日に。みりん・酒・しょうゆを〈1：1：1〉で合わせた、覚えやすい味つけの煮ものをどうぞ。厚揚げにじんわりと味がしみて、やわらかなかぶの甘みとよく合います。
仕上げにしょうがのすりおろしをたっぷり添えれば、さわやかな風味が広がってあと味すっきり。定期的に食べたくなる、やさしい一皿です。
『厚揚げとかぶの煮もの』のレシピ
材料（2人分）
絹厚揚げ……1枚（約220g）
かぶ……2個（約200g）
かぶの葉……60g
しょうがのすりおろし……1かけ分
〈A〉
だし汁……3/4カップ
みりん……大さじ1
酒……大さじ1
しょうゆ……大さじ1
塩……少々
片栗粉……小さじ2
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
・かぶはよく洗い、皮つきのまま6等分のくし形に切る。かぶの葉は長さ2cmに切る。
・厚揚げはざるにのせ、熱湯を回しかけて油抜きをし、縦半分に切ってから横に6等分に切る。
・片栗粉と水小さじ4を混ぜ合わせ、水溶き片栗粉を作る。
（2）煮る
直径24cmのフライパンに〈A〉と厚揚げを入れて中火で煮立て、かぶを加える。再び煮立ったらふたをして弱めの中火にし、2分ほど煮る。中火にしてかぶの葉を加え、1分ほど煮る。水溶き片栗粉をもう一度混ぜて加え、全体を混ぜる。とろみがついたら器に盛り、しょうがを添える。
おいしく作るコツ
厚揚げに熱湯を回しかけ、表面の油を落としておくことで、味がしみ込みやすくなります。
疲れたからだに染みわたるおいしさ。こんな一皿が、ほっとする時間をつくってくれます。
女子栄養大学卒。山梨県生まれ。食品会社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。女子栄養大学栄養クリニックのヘルシーダイエットコースの料理指導を行う。減塩や骨粗鬆症対策など、健康に配慮した料理への造詣が深く、健康的でもおいしく、続けやすいレシピに定評がある。