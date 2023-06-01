ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国海南省三亜で第6回アジアビーチゲームズ開幕 中国海南省三亜で第6回アジアビーチゲームズ開幕 中国海南省三亜で第6回アジアビーチゲームズ開幕 2026年4月23日 0時32分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２２日、第６回アジアビーチゲームズ開会式のパフォーマンス。（三亜＝新華社記者／潘碰竜） 【新華社三亜4月22日】中国海南省三亜市で22日夜、ビーチスポーツのアジア地区総合競技大会、第6回アジアビーチゲームズが開幕した。２２日、第６回アジアビーチゲームズ開会式のパフォーマンス。（三亜＝新華社記者／李尕）２２日、第６回アジアビーチゲームズの開会式で入場する中国国旗。（三亜＝新華社記者／趙穎全）２２日、第６回アジアビーチゲームズの開会式で入場する中国選手団。（三亜＝新華社記者／趙子碩）２２日、第６回アジアビーチゲームズの開会式で入場する中国香港選手団。（三亜＝新華社記者／李尕）２２日、第６回アジアビーチゲームズの開会式で入場する中国マカオ選手団。（三亜＝新華社記者／李尕）２２日、第６回アジアビーチゲームズの開会式で入場するインド選手団。（三亜＝新華社記者／潘碰竜）２２日、第６回アジアビーチゲームズの開会式で入場するタイ選手団。（三亜＝新華社記者／趙子碩）２２日、第６回アジアビーチゲームズの開会式でパフォーマンスを披露するロボット。（三亜＝新華社記者／張帆）２２日、第６回アジアビーチゲームズの開会式で打ち上げられた花火。（三亜＝新華社記者／頼向東） リンクをコピーする みんなの感想は？