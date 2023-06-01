トヨタが次世代技術開発へ 新たな拠点「Inventor Garage」公開　Woven Cityに“章男くんAI”登場

トヨタ自動車の実証実験都市で、新たなエリアが公開。

独自開発したAI（人工知能）技術も展示されました。

トヨタ自動車が静岡・裾野市に建設した実証実験都市「Toyota Woven City」。

22日、新たに公開されたのは、自動車工場をリノベーションした開発拠点「Inventor Garage」です。

建物の上には「安全第一」の文字があり、足元には工場で使われていた床がそのまま残っています。

プレス機を撤去した場所にはピッチスペースを設置し、インテリアにはベルトコンベヤーを使用したプランターなどがありました。

ものづくりの歴史に囲まれながら、異業種などと次世代技術の開発を進めていきます。

中には、トヨタが独自開発したAI技術もありました。

街に設置してあるカメラの映像をAIがリアルタイムで言語化しドライバーに共有するシステムは、歩行者が近くにいる横断歩道の映像で瞬時に状況を把握し、ドライバーに注意を促していました。

さらに、豊田章男会長の過去の発言などを学習させた通称「章男くんAI」。

対話を通じ、次世代のリーダーづくりなどにもつなげていきたい考えです。

章男くんAIに「未来の車はどんな車？」と質問すると、「未来の車って一つの形に決まるものじゃないと思うんですよ。電気の車もある。水素もある。色んな選択肢が、それぞれ得意分野で活躍する。そういう未来じゃないかなと思いますね」と回答しました。

未来の街から発信する自動車メーカーのAI技術。

トヨタは今後もモビリティはもちろん、街づくりにもAIの活用を広げていくとしています。

ウーブン・バイ・トヨタ 豊田大輔SVP：

この地ではAIを活用しながら新たな価値を生み出す。トヨタで培った力を車だけでなく街へ広げ、技術や人が交わる“かけ算の場”にしていく。