この3年くらいでコロナ禍以前と同じか、それ以上に飛行機を利用し移動することが増えてきました。利用頻度はだいたい月1～2回くらいで、主にANAを利用しています。ANAを選んでいる理由は特にないのですが、色でいえば赤よりは青の方が好きなので。

飛行機の利用頻度が増えてくると気になるのがマイルです。よく使うお店やサイト、自分の生活スタイルによって「どちらの会社の方がマイルを貯めやすい」といったお得に貯める方法もありますが、これを突き詰めるのはなんだか大変そうなので諦めました。

ただ、パッとわかりやすいもので少しでもマイルが貯まる方がいいなと考え、3月末に始まったMVNOサービス「ANAモバイル」を申し込んでみました。

3月末に始まったANAモバイル

普段使っている回線は固定回線やクレジットカード、家族割引などに縛られているのでここから変更は行っていません。レビュー用に借りたスマートフォンなどで使うように契約している回線が、使っても使わなくても毎月1000円ほどの支出になっているので、これをANAモバイルの3GB・月額950円のプランに乗り換えを行おうとしたところ、契約手続きでハマってしまいました。

契約手続きそのものは非常に簡単です。ANAモバイルのWebサイトで必要な情報を入力し、本人確認はスマートフォンでマイナンバーカードを読み込むだけです。

が、このマイナンバーカードでの本人確認がまったく進みません。

何度申し込みを行っても「入力された情報と、マイナンバーカードで提出された情報が相違している」とエラーが出てしまいます。思い浮かぶものとしては「住所の表記」で、たとえば番地を「1-1-1」と入力していても、マイナンバーカードの表記は「1丁目1番地1号」になっていると入力値相違となってエラーになってしまうことがあります。

実際、過去に本人確認で番地表記や住まいの集合住宅名の表記がマイナンバーカードと違ったことでエラーになった経験があり、真っ先にこれを疑ったのですが入力値はマイナンバーカードと完全に一致しています。

「サービスが始まったばかりで、申し込みが殺到してうまくいっていない」といった可能性も考え、数日おいて申し込みを行ってもまたしても同じエラーが出てしまいました。

仕方がないのでANAモバイルのサポートに電話で聞いてみたものの、受付番号から筆者の申し込みについて詳細を確認してもらっても「原因がわからない」と言われ解決できませんでした。

ちなみに同時期に他のMVNOの申し込みを行った際はスマートフォンでのマイナンバーカードの読み取りでの本人確認を行い、こちらは無事に本人確認が完了、契約することができています。

いつも通り、このようにスマートフォンでマイナンバーカードを読み込んでいるのになぜかANAモバイルの申し込みだけはエラーになってしまう

結局マイナンバーカードの読み取りでの本人確認ができないため、ANAモバイルのサポートセンターの案内に従い、申し込みを一度キャンセル、そして再申し込み時に「郵送での本人確認」を選択し、本稿執筆時点ではその結果を待っている状態です。

今回は郵送で本人確認を行うことになりました

レターパックプラスでの郵送になり、こちら側に不備はないはずなのでなんだか損をした気分です。

ちなみに郵送する本人確認書類は「3か月以内に発行された住民票」で、これもコンビニのマルチコピー機で、マイナンバーカードを利用して取得したものです。そのため、マイナンバーカードには問題はなさそうなので、ANAモバイルのシステムか、本人確認に利用する「TRUSTDOCK」というアプリの問題だと推測しています。

とはいえ、もしかしたら筆者のマイナンバーカード側に何か問題があるのかもしれませんし、何かとマイナンバーカードでの本人確認を行う機会も多いので、今回本人確認が行えなかった理由がもっとわかりやすい仕組みが整備されたらいいのにな、と考えています。