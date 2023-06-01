【坂東さんとご一緒アクリルスタンド】 5月上旬 発売予定 価格：1回400円

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「坂東さんとご一緒アクリルスタンド」を5月上旬に発売する。価格は1回400円。

本商品は、俳優や司会、アーティストとしてマルチに活躍する坂東工さんのアクリルスタンド。全種撮りおろし撮影に加え、本人が選んだセリフ「今日はあなたのために。」、「今日に、乾杯。」などがついた限定仕様となっている。本体サイズは約55mm。

【今日はあなたのために。】【今日に、乾杯。】【心が震えた方向に、真実があります。】【あなたが選択したことが本物です。】【一歩でいい。まずはその一歩。】【坂東工さんについて】

映画「硫黄島からの手紙」でメインキャスト・谷田大尉役にてハリウッドデビュー。2017年よりAmazon Prime Video「バチェラー、バチェロレッテ・ジャパン」の司会進行。現在に至るまで全てのシリーズにおいて司会進行役を担当する。

あらゆる存在の光をエネルギーとして顕すオーラアート、CM製作を通して、本質を引き出すアーティスト活動を精力的に行なっている。

(C) Takumi Bando / MORIYA inc.

