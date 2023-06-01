KSC、ガスブローバック「M93R オート9 (CO2) ABS」再生産分を本日発売！
【M93R オート9 (CO2) ABS】 4月23日 発売 価格：36,080円
【仕様】
(C) KSC Corporation. All Rights Reserved.
KSCは、ガスブローバック「M93R オート9 (CO2) ABS」再生産分を4月23日に発売する。価格は36,080円。
映画で人気となったM93Rベースのプロップガン「オートナイン」を、同社のガスガン「CO2ブローバック」シリーズで商品化したもの。
射撃モードは「セミ」と「3バースト」の2モードを切替式で搭載。KSCハンドガンで最も長いインナーバレルを装備したオート9は前後サイトの間隔が約300ミリもあり、照準軸線の正確性とハイレベルの集弾性を実現している。外気温の影響を受けない安定した動作と規格外の外観による射撃が楽しめる。
【仕様】
重量：約1,080g
全長：370mm
装弾数：36発
発射モード：セミ / 3バースト
※別途12gCO2カートリッジが必要です（純正ガスボンベを推奨）
(C) KSC Corporation. All Rights Reserved.
※発売日は流通により前後する場合があります。