【ゴーストメック コフィンズ コマンダー】 4月23日 発売 価格：9,900円

コトブキヤは、プラモデル「ゴーストメック コフィンズ コマンダー」を4月23日に発売する。価格は9,900円。

本商品は、コジマプロダクションのゲーム「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」より、ゲーム中で登場する敵メカニック「ゴーストメック コフィンズコマンダー」を、1/20スケールでプラモデル化したもの。アートディレクター・新川洋司氏のデザイン機体となっている。

コマンダー用のカラーリングを成型色で再現しており、武装は「軽量アサルトライフル」、「大型重機関銃」、「シールドユニット」、「カイラル粒子砲（左右用）」、「近接戦闘用アーム（ブレード）」、「ミサイルランチャー」、「パワーアーム」、「ガスポッド」が付属する。

組み立て時の選択式で、四脚状態への変形を再現可能。四脚状態の展示をサポートするクリアのミニベースが付属するほか、尻尾は金属芯の入ったベンダブル仕様で本体を支える事が可能となっている。

フェイス部は、クリアのバイザー状態と、マスク状態を差し替えで表現でき、表情違いの左手が新規造形で追加、ポージングの幅が広がっている。背面の、棺桶内部にあるディティールも再現しており、特徴的なアメリ像も再現しているほか、各部のマーキングデカールが付属している。

また、コトブキヤショップで購入すると、限定特典として「フライングベース ゴーストメックVer.」が付属する。

(C)KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA.

※発売日は流通により前後する場合があります。