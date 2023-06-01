【自由惑星同盟軍 戦艦 ヒューベリオン】 4月23日 発売 価格：9,900円

コトブキヤは、プラモデル「自由惑星同盟軍 戦艦 ヒューベリオン」を4月23日に発売する。価格は9,900円。

本商品は「銀河英雄伝説 Die Neue These」より、ヤン・ウェンリーの戦艦「ヒューベリオン」を1/3000スケールでプラモデル化したもの。実寸約300mmの迫力あるサイズ感となっており、メカデザインを担当した臼井伸二氏の監修のもと、複雑な立体形状を各種資料をもとに完全再現されている。

艦番号はデカールで再現でき、パッケージイラストは麻宮騎亜氏の描き下ろしとなっている。クリアパーツの台座が付属し、ディスプレイもできる。

また、コトブキヤショップおよびコトブキヤオンラインショップでは限定特典として「艦隊章アクリルブロックセット」が付いてくる。

(C)田中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。