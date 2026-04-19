松山競輪の「スポーツニッポン杯争奪戦（F1）」は22日、第12Rで決勝戦が行われ、高橋築（33＝東京）が杉浦侑吾の先行を差し切って完全V。24年12月西武園F1以来となる優勝を飾った。2着は杉浦で関東ワンツー。3着は守沢太志で人気サイドの決着だった。

高橋築は初日特選、準決と前が逃げてくれて1着。決勝も最高の流れが巡ってきた。

橋本優―角―掛水―小原―杉浦―高橋築―守沢で周回。残り2周で杉浦は橋本優に突っ張られ5番手に戻る。橋本優がペースを緩めたところで杉浦が打鐘過ぎカマシ。最終ホームは杉浦―高橋築―守沢で出切る。ゴール前で高橋築が差し切った。

「杉浦君がいつも通り、強い踏み方だった。地元より展開がいいですね」

3月立川F1決勝で落車して以来の競走だったが、影響を感じさせなかった。

「ケガしたなりにトレーニングなど新しいことをやってきたのが良かった。自力の決まり手がなくなったけど全部あるのが理想。そのへんもあったので」

次走はG1日本選手権（5月1〜6日、平塚）。Vで最高の弾みがついた。

「G1はまた違うものだけど流れがいいまま行ける。G1はまだ準決勝に行けてない。自分の力で勝てるよう、そのへんを心がけて」

強力な関東の一員で戦法の幅広さは頼もしい。大舞台でも存在感を示すか。

◇高橋 築（たかはし・きずき）1992年（平4）5月8日生まれ、神奈川県出身の33歳。日本競輪選手養成所109期。16年7月取手でプロデビュー。通算702戦211勝。S級初優勝は21年11月松戸。通算16V。1メートル73、80キロ。血液型O。