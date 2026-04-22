4月29日（水・祝）よる10時 第4話を放送 波瑠と麻生久美子がダブル主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。

4月22日（水）に放送した第3話には、鈴木砂羽がゲスト出演。鈴木は第4話にも出演する。演じているのは、第3話でルナ（波瑠）と涼子（麻生久美子）が、涼子の元カレ・カズト（作間龍斗）探しで訪れた企業のなかのひとつ IT企業「SATOソリューション」の社長・佐藤貴和子。意味ありげな表情で2人を見送った貴和子だったが、第4話ではその理由が明らかとなる。果たして彼女は何者なのか―――。

＜鈴木砂羽 コメント＞

「月夜行路 ―答えは名作の中に―」の3話と4話にゲスト出演させていただきました。

涼子の過去に関わる重要な役を、心を込めて大切に演じています。

撮影現場では皆さまに温かく迎えていただき、楽しく安心して撮影に臨むことができました。

ミステリーとしての見応えはもちろん、人間ドラマとしての奥行きも感じていただける作品になっていると思います！ ぜひご覧ください。

＜番組情報＞

原作：秋吉理香子『月夜行路』（講談社）

脚本：清水友佳子

音楽：Face 2 fAKE

チーフプロデューサー：道坂忠久

プロデューサー：水嶋陽、小田玲奈、松山雅則

トランスジェンダー表現監修：西原さつき、若林佑真、白川大介

演出：丸谷俊平、明石広人

制作協力：トータルメディアコミュニケーション

製作著作：日本テレビ

番組公式SNS、ホームページ

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・Instagram：@getsuyakouro

・TikTok：@getsuyakouro

・ホームページ：https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/

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＜原作情報＞

『月夜行路』

四十五歳の誕生日、孤独な主婦の沢辻涼子は家を出た。偶然出会った美しいバーのママ・野宮ルナは、深い文学知識と洞察力を活かした推理で、かつての恋人への涼子の思いを言い当てる。最愛の彼はなぜ涼子のもとを去ったのか？二人が始めた元彼探しの旅先で、明らかになる秘密とは。涙のサプライズエンディング！

発売中 講談社文庫

『月夜行路 Returns』

元彼探しの旅から戻った涼子が再びルナを訪ねたとき、店に届いた古いノートパソコン。誰が、何のために送ってきたのか。涼子は、パソコンを開くパスワード探しを手伝うことに。行く先々で事件に巻き込まれながら、パスワードを試していく二人。願いを込めた仕掛けに挑めるチャンスは、5回。鍵を握るのは、1冊の本。

発売中 講談社

【秋吉理香子 プロフィール】

兵庫県出身。早稲田大学第一文学部卒業。ロヨラ・メリーマウント大学大学院にて映画・TV番組制作修士号取得。2008年、第3回Yahoo! JAPAN文学賞を受賞し、2009年に『雪の花』でデビュー。主な著作に『月夜行路』『悪女たちのレシピ』『終活中毒』『無人島ロワイヤル』『暗黒女子』などがある。