ウクライナがアメリカのドナルド・トランプ大統領にちなみ、東部ドンバス地方の一部を、「ドニーランド」と命名することを提案していたとアメリカメディアが報じました。

いまだ激しい戦闘が続くウクライナ東部ドンバス地方をめぐっては、ロシアが和平交渉の中で、ウクライナに軍の撤退と領土の割譲を求めています。

こうした中、ニューヨークタイムズは21日、ウクライナが和平交渉の中で、ドンバス地方の一部について、ドナルド・トランプ大統領の名前にちなみ、「ドニーランド」と命名することを提案していたと報じました。

「ドナルド」と「ドンバス」を掛け合わせた名称を提案することで、トランプ氏の虚栄心に訴えかけ、ロシアの要求を押し返す狙いがあったということです。

しかし、「ドニーランド」の名称は和平交渉の中では使用されているものの、公式な文書への記載は確認されていないとしています。

ニューヨークタイムズは、「戦闘で荒廃した地域にディズニーランドを連想させる名称がつけられたことは違和感を与えるかもしれない」とした上で、「各国政府がトランプ氏の虚栄心に訴えてアメリカの後ろ盾を得ようとする世界の現実を映している」と指摘しています。