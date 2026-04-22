アーセナル、まさかのベルナルド・シウバを狙う？ 「チームに経験豊富な選手を加えるため」
アーセナルは先日のプレミアリーグ第33節でマンチェスター・シティに敗れ、一時は濃厚と言われたリーグタイトル獲得に黄信号が点っている。シティにはカラバオカップ決勝でも敗れており、やはりミケル・アルテタ監督にとってペップ・グアルディオラ率いるシティは超えるべき大きな壁であるようだ。
そんななか、来夏の移籍市場でアーセナルがシティMFベルナルド・シウバ獲得に動くと『ESPN』が報じた。B・シウバは先日、今季限りでシティを退団することを発表したばかりだ。同紙のブルーノ・アンドラーデ氏によるとバルセロナとアーセナルが移籍先候補として浮上しており、アーセナルは来季、チームに経験豊富な選手を加えるためにB・シウバの動向を綿密に監視しているという。
しかし、シティとの現在の激しいライバル関係を考えると可能性は低いと『METRO』は報じている。バルセロナの方がより条件の合った選択肢とみられているようだ。
老獪でテクニカルなB・シウバのプレイがあればアーセナルの中盤に新たな可能性も開けそうだが、あまり実現性の高い話ではなさそうだ。