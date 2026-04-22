アーセナルは先日のプレミアリーグ第33節でマンチェスター・シティに敗れ、一時は濃厚と言われたリーグタイトル獲得に黄信号が点っている。シティにはカラバオカップ決勝でも敗れており、やはりミケル・アルテタ監督にとってペップ・グアルディオラ率いるシティは超えるべき大きな壁であるようだ。



そんななか、来夏の移籍市場でアーセナルがシティMFベルナルド・シウバ獲得に動くと『ESPN』が報じた。B・シウバは先日、今季限りでシティを退団することを発表したばかりだ。同紙のブルーノ・アンドラーデ氏によるとバルセロナとアーセナルが移籍先候補として浮上しており、アーセナルは来季、チームに経験豊富な選手を加えるためにB・シウバの動向を綿密に監視しているという。





アルテタはかつてペップの副官としてシティで指導経験を積んでおり、その際に指導していたガブリエウ・ジェズス、オレクサンドル・ジンチェンコといった選手を引き抜いた過去がある。B・シウバとももちろん旧知の仲である。しかし、シティとの現在の激しいライバル関係を考えると可能性は低いと『METRO』は報じている。バルセロナの方がより条件の合った選択肢とみられているようだ。老獪でテクニカルなB・シウバのプレイがあればアーセナルの中盤に新たな可能性も開けそうだが、あまり実現性の高い話ではなさそうだ。