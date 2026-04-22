◆パ・リーグ 日本ハム５Ｘ―４楽天（２２日・エスコンフィールド）

楽天が日本ハムにサヨナラ負けを喫し、３連敗となった。三木肇監督は「よく追いついて逆転したんだけど、最後また逆転されちゃったんで、悔しいですね」と肩を落とした。

序盤から苦しい展開だった。先発の古謝が初回に１死二、三塁で郡司に中前適時打を浴びて先制点を献上。さらに２回は２死一塁から浅間に右中間への２ランを被弾して、リードを広げられた。

それでも５回に２点を返すと、６回には伊藤裕が左翼２階席へ同点ソロ。豪快な一発で試合を振り出しに戻した。さらに同点の８回には先頭の浅村が左翼へ勝ち越しソロ。頼れるベテランの２試合連続アーチで試合を動かした。

しかしその裏、西垣が踏ん張れない。清宮に右前適時打を浴びて追いつかれた。９回は藤平が無失点でしのいだが、延長１０回に田中千が２死後に３連打を浴び、サヨナラ負け。開幕から好調を維持してきた救援陣が、直近では踏ん張り切れない展開が続いている。三木監督は「今後、逃げきれるように頑張ります」と見据えた。