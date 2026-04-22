2026年9月4日に開業25周年を迎える『東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ』の従業員で、開業当時を知る笹本みどりさん（54）にインタビュー。車のディーラーからホテル従業員になるまでの経緯や、オススメのホテル内スポットを伺いました。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタは、東京ディズニーリゾート初のテーマパーク一体型ホテルで、2001年9月4日に開業しました。東京ディズニーシーの玄関口であるメディテレーニアンハーバーに位置しています。

――何年に入社して、どのような業務を行ってきたのかを教えてください。

2001年に入社いたしまして、最初はベルデスクで、リムジンバスの受付ですとか、荷物のお預かりをしたり。そのあとはサービスホットラインでルームサービスの受付をしたり。そのあとはコンシェルジュラウンジでコンシェルジュルームのお客様のカクテルを作ってお出ししたり。あとはトップスイートのお客様の個別対応、VIP対応に携わっておりまして、いまはアシスタントマネージャーとして現場でお客様の対応をさせていただくほかに会員のケアでしたりとか、他の部署とコミュニケーションとったり、そういった業務を担っております。

■車のディーラーを経て東京ディズニーランドへ、その後ホテル業務

――入社まで経緯を教えてください

短大を卒業した後にディーラーで新車の販売をしておりました。3年ほど働いていたんですけれども、そのときに一瞬一瞬を大切な思い出にする東京ディズニーランドのファンになりまして、年間パスポートを購入して通い始めました。

――ファンになったきっかけは？

車の販売をしていたときにダンサーのお客様がいらっしゃいまして、車買ってくださったんですけれども。そのときに「パークはこんなに楽しいんだよ」って教えてくださって。じゃあ行ってみようかなということで、行ってみたら「本当に楽しいな」と思って、年間パスポートを買ってしまうほどの楽しさに気がついたという感じです。

私もこのサービスを提供する側に立ってみたいと思いまして、アトラクションのキャストとして準社員になりまして、3年ほど楽しく働いていたんですけれども。もう少しゆっくりお客様とお話ししたいなと思い始めた頃、日本で初めてのディズニーホテル『ディズニーアンバサダーホテル』ができるということでそちらで準社員として入社しまして、『東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ』のオープンに合わせて社員登用、内部登用がありまして、できればもう少し深く関わりたいな、そして開業の一員になりたいなと思ってチャレンジしたところ登用していただけましたので。そこから25年間、思い起こすことはたくさんあります。

■ビッグサンダー・マウンテンなどのキャストを経験 思いの変化

――どのアトラクションキャストをされていたんですか？

ビッグサンダー・マウンテンでアトラクションの入り口に立ったり、お客様をお乗せして「いってらしゃい」「おかえりなさい」というような担当をしていました。そのあとジャングルクルーズで女性の船長ができるときにちょうどトレーニングを受けまして。ジャングルクルーズをやった後に、ショーのイベントのグループを立ち上げるタイミングでそちらに移動しまして、シンデレラ城の前でたくさんの方がショーをご覧になる、そのコントロールを。ゲストコントロールユニットというところに異動しまして、全部で約3年ほど準社員として働いていました。

――アトラクションキャストからホテル従業員になった理由は？

東京ディズニーランドの中ですとか、あとはビッグサンダー・マウンテンでも、ジャングルクルーズでも、その時にいらっしゃった方120%「いってらっしゃい」とか、「こんにちは」とご案内するんですけれども、もう少しゆっくりお客様とお話しできたらいいなというふうに考え始めたときに、ホテルだったらお泊まりの方は少なくとも一泊されるので、少しゆっくりお話をしたり、今日お会いした方が、また明日お目にかかることができたらいいなというような。ホテルの仕事もステキなんじゃないかなと思い始めたそんなきっかけです。

■ホテルミラコスタ開業に向けて準備 カートの押し方から研修

――開業にむけての準備はどんなことをされていたんですか？

開業のメンバーはたくさんいたんですけれども、ホテルでの経験をしたことがないキャストもたくさんいたんです。シティーホテルの経験者やリゾート店での経験者ももちろんいたんですけれども、私たちが作り上げるのは東京ディズニーリゾート初のテーマパーク一体型ホテル『東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ』をみんなで作るんだという気持ちで開業のメンバーを盛り上げていったのを思い出します。

――具体的にはどんなことをされたんですか？

“カートの押し方”ですとか。“カートを押しながらお客様をエレベーターでご案内するトレーニング”でしたり。あとはお荷物のお預かり方ももちろんそうですし。“毎日の締め作業”そういった事務的なことも含めて、キャストに落とし込んで、準備を重ねていきました。

――初めてホテルミラコスタに入ったときはどんな気持ちでしたか？

入り口にあります大きな船がもう印象的で“ここで働くんだ、すごい”って思いました。あとはこのコスチュームもやはり特徴的ですので今までにない、特別感のあるコスチュームでしたので、たくさんのキャストがそれを身にまとったときに“ミラコスタの一員なんだ”というのを実感したんじゃないかなと思います。

■開業当日は、宿泊者の笑顔であふれていた

――開業当日の思い出を教えてください。

開業セレモニーは、東京ディズニーシーのパークのセレモニーの少し後に正面玄関で行われたんですけれども、ミッキーマウスやミニーマウスもお祝いに駆けつけてくれまして、たくさんのお客様、キャストたちと盛大なセレモニーが行われたと聞いていますが、私はその時ですね、別の作業をしておりまして。セレモニーに参加できなかったんですけれども、作業を終えてロビーに戻りますと、お客様が皆さま笑顔でロビーに入って来られて、天井をみて「すごいね！ すごいね！」ということで皆さまが笑顔でお入りになってこられたのを本当に今でもよく覚えています。

■開業当時から訪れていた幼い子が成長、そしてプロポーズまで

――今年で開業から25年を迎えますが、ホテルミラコスタで印象に残っている出来事を教えてください。

毎日毎日たくさんの思い出ができるので、なかなか一つに決めることができないんですけれども、開業当時からお越しいただいているお客様についてお話しいたしますと、私がロビーでご挨拶のお仕事をしているときに、幼稚園生くらいの小さい姉妹をお持ちのご家族がいらっしゃいまして、そのお子さまに風船を作って、プレゼントしたんですね。県外からお越しなんですけれども家族旅行といえばこちらというふうに本当に頻繁に訪れてくださっていて。気がつけばそのお嬢さまたちは社会人になって、その二人の内のお一人は東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでなんとプロポーズをお受けになって！ もちろん大成功だったんですけれども。そんな皆様にとって大切な場所であるという所で働いている毎日が私にとっての宝物ではあります。

――何組もそういったお客様を見守ってこられたんですね。

もちろん私の知らないところでも、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの中でそういった思い出を皆さま作られてると思うんですけれども、その中の一員として本当に私も幸せだなと思っています。

■長年働く従業員に聞く オススメのスポットは？

――9月で25周年を迎えますが、今のお気持ちを教えてください。

そうですね。25年。四半世紀ですよね。本当に私もそんなに長く携わってこられたんだなということは本当に誇りでもあり、その間にゲストの皆様からいただいた愛の大きさで、私たちホテルができあがってると思いますので、本当にこれから25年間の思いを大切にしていきながらも新しいことにチャレンジしていきながらたくさんのお客様をこれからもお迎えできたらいいなと思っています。

――最後に笹本さんオススメのホテル内のスポットを教えてください。

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタといえば、やっぱり「ハーバーが見えるお部屋が憧れだよね」とよく言われるんですけれども、私はトスカーナ・サイドのカピターノミッキールームの星空が見えるお部屋でお休みになることをオススメしたいです。

――理由を教えてください。

例えば雨の日でも、満天の星を眺めながら眠りにつくことができる、本当にステキなお部屋でして、例えば東京ディズニーランドや東京ディズニーシーにお出かけなさらなくても、ミッキーマウスや仲間たちとともに航海、船の旅をしているんだなぁということを感じながら、お楽しみいただけるお部屋だと思いますので、ぜひ皆様も航海の楽しみを味わっていただければなと思います。

――部屋の中にも魅力がたくさんあるということですね。

お部屋の中もそうですし、あとはキャストとのコミュニケーションもオススメしたいところではあります。施設だけでなくキャストとの触れあいも、もちろんオススメしたいポイントですね。