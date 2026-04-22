◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ７―６阪神（２２日・横浜スタジアム）

ＤｅＮＡの勝又温史外野手が８回に勝ち越しの適時打を放ち、２日連続でお立ち台に立った。

６―６の８回２死一、二塁。４番手ドリスの５球目。変化球を右前に運んだ。二塁に激走しアウトになったが値千金の１点を挙げ「最後に１本出たことがすごく良かったです。あそこまで、何回も何回もつないでもらって、得点圏という場面がたくさんあったんで、絶対決めたいなと思ってました」と喜んだ。相川監督は「食らいついていくというか、そういう姿が勝又らしいバッティングだった」と評価した。

守備に就く際はいつも全力疾走。１８年に日大鶴ケ丘からドラフト４位で投手として入団も、２１年オフに育成契約を結び直して野手に転向した苦労人。「打者転向して、野手として初めて試合に出た時に、ああ野球楽しいなって思って。自然と自分で全力疾走してて、この気持ちを絶対忘れたくないなと思ってそこから始まりました」と理由を説明した。

２１日の阪神戦では「７番・左翼」で先発し、４打数３安打４打点と猛打賞の活躍を見せた。２日連続で自らのバットでチームに流れを引き寄せた。チームは５連勝と波に乗り、勝率を５割に戻した。