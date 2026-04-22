汁ごと入れる蟹缶とウスターソースがおいしさの秘訣【蟹入りポテトサラダ】
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早朝出勤・深夜帰宅、世の中の休暇は繁忙期で休めず、週1の休日は寝て過ごすだけ…そんなブラックだった洋菓子店を辞めた元パティシエのまいったねぇさん。同棲中の彼女のれなさんの勧めもあり、しばらくゆっくり過ごすことに。
「お金はないけど時間は持て余すほどある」そんなまいったねえさんが、仕事で日々忙しいれなさんのために作る【いたわりごはん】。作中メニューのレシピをポイント付きでご紹介します！
■ヒモの一日
〜蟹入りポテトサラダ〜
ちょっと複雑な気持ちになることもありつつも、「ヒモ生活」が板についてきたまいったねぇさん。
疲れた日でも気分が上がるちょっと贅沢なポテサラレシピをご紹介します。
■蟹入りポテトサラダ
[所要時間20〜30分]
◆材料（2人分）
じゃが芋…中2個
ずわい蟹ほぐし身…50g
※蟹はチルドでも缶詰でもOK、チルドだとよりリッチな仕上がりになります。
ケイパー…小さじ2
★マヨネーズ…大さじ4
★ウスターソース…小さじ1
★お酢…小さじ2
★塩…小さじ1/2
◆まいったねぇのいたわりレシピ
1 じゃが芋は皮付きのまま、竹串やフォークがすっと刺さるようになるまで、水から茹でるか蒸し器で蒸します。
※時間のないときは、洗ったじゃが芋をラップで軽く包んで600Wのレンジで6分程度加熱しても大丈夫です。
2 火が通ったじゃが芋は、熱いうちに火傷に気をつけながら皮をむき、フォークの背で潰します。
3 ケイパーは粗く刻み、蟹のほぐし身、★の調味料と一緒に2に加え、全体を軽く混ぜ合わせたらできあがり。
◆Point
時間があるときはぜひ、じゃが芋を水から茹でるか蒸してつくってみてください。じゃが芋の香りとほっくり感が際立ちます。
企画・原案＝まいったねぇ、著＝野宮レナ／『はたらく彼女と、つくるヒモ』