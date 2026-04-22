【ひらがなクイズ】伝統楽器や夜明けの空に共通する2文字は？ 1分以内に挑戦！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、日本の情緒を感じさせる旋律や古くから詩歌にも詠まれてきた時刻など、趣の異なる3つの言葉を並べました。音の連なりを意識して、欠けている2文字を補ってみてください。脳を活性化させて、すっきりとした正解を導き出しましょう。
□□ぶえ
□□のめ
□□びあし
ヒント：祭囃子などで使われる竹製の管楽器、夜が明け始める頃の東の空、そして周囲に気付かれないよう静かに歩く様子を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「しの」を入れると、次のようになります。
しのぶえ（篠笛）
しののめ（東雲）
しのびあし（忍び足）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、和の風情が漂う楽器、美しい情景を表す言葉、さらに人の動きを形容する表現が集まりました。古風な言葉遣いや、日常的な動作を表す言葉の中に隠れた共通点を見つけることで、日本語の語彙が持つ独特の味わいを感じられたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、日本の情緒を感じさせる旋律や古くから詩歌にも詠まれてきた時刻など、趣の異なる3つの言葉を並べました。音の連なりを意識して、欠けている2文字を補ってみてください。脳を活性化させて、すっきりとした正解を導き出しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ぶえ
□□のめ
□□びあし
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正解：しの正解は「しの」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しの」を入れると、次のようになります。
しのぶえ（篠笛）
しののめ（東雲）
しのびあし（忍び足）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、和の風情が漂う楽器、美しい情景を表す言葉、さらに人の動きを形容する表現が集まりました。古風な言葉遣いや、日常的な動作を表す言葉の中に隠れた共通点を見つけることで、日本語の語彙が持つ独特の味わいを感じられたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)