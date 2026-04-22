【脳トレ】「42 × 38」を筆算なしで解く方法は？ 「40」を基準に考えよう！
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
今回の問題は、複雑そうに見えて難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。1分以内で答えにたどり着けるでしょうか。
42 × 38 = □
ヒント：42と38は、どちらも「40」から同じ数だけ離れていますよね。展開公式「(a + b)(a - b) = a² - b²」が使えます！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
この問題は、2つの数字が「40」を基準にして「+2」と「-2」の関係になっていることに注目するのがポイントです。
42 × 38 の計算方法：
1. 式を (40 + 2) × (40 - 2) と書き換える
2. 展開公式（和と差の積）にあてはめ、40² - 2² を計算する
3. 1,600 - 4 を計算する
4. 答えは 1,596 となる
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。展開公式を覚えておくと、日常のちょっとした問題が素早く解決できて便利ですよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回の問題は、複雑そうに見えて難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。1分以内で答えにたどり着けるでしょうか。
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
42 × 38 = □
ヒント：42と38は、どちらも「40」から同じ数だけ離れていますよね。展開公式「(a + b)(a - b) = a² - b²」が使えます！
↓
↓
↓
↓
↓
正解：1,596正解は「1,596」でした。
▼解説
この問題は、2つの数字が「40」を基準にして「+2」と「-2」の関係になっていることに注目するのがポイントです。
42 × 38 の計算方法：
1. 式を (40 + 2) × (40 - 2) と書き換える
2. 展開公式（和と差の積）にあてはめ、40² - 2² を計算する
3. 1,600 - 4 を計算する
4. 答えは 1,596 となる
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。展開公式を覚えておくと、日常のちょっとした問題が素早く解決できて便利ですよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)