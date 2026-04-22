悪夢の6連敗…井上中日、巨人に1-5の敗戦 ワースト借金13の危険水域にファンため息「何かを変えないといけないのでは？」「応援するファンのために意地見せてほしい」
井上監督も苦しい戦いを強いられている（C）産経新聞社
中日は4月22日の巨人戦（上毛新聞敷島球場）に1ー5と敗れ、6連敗。守備の乱れも響いた。
先発はドラフト2位ルーキーの櫻井頼之介。初回は走者を出しながらも無失点に抑えたが、2回に巨人打線につかまった。
【動画】先発の櫻井も石塚にタイムリーを許すなど、粘れなかった
2回一死一、三塁から佐々木俊輔の適時打で1点を失うとなお一死一、二塁の場面。トレイ・キャベッジを遊ゴロに仕留めて併殺コースだったが、二塁を守る田中幹也の送球がそれ、二死一、三塁のピンチを作る。
ここで、プロ初スタメンとなった巨人の2025年ドラ1ルーキーの石塚裕惺に右翼フェンス直撃の2点三塁打を浴び、0-3とリードを広げられる。
なおも二死三塁のピンチにダルベックが打ち上げた打球は強風にあおられて、本塁からマウンド付近へ。この打球を一塁の阿部寿樹、三塁のジェイソン・ボスラーがともに追いかけたが、誰のグラブに触れることもなく落球。記録は阿部の失策となり4点目を失った。
結局、櫻井は3回6安打4失点でKO。前日の試合でも守備の乱れから失点につながったが、要所で甘いプレーが目立った。
打線も5回に二死一塁から石伊雄太の左翼線への適時二塁打で1点を返すのが精一杯。6回以降は点を奪えず、7回にも藤嶋健人がダルベックにホームランを許し、1-5と傷口を広げた。
終わってみれば、借金はワーストの13まで膨らんだ。チーム状況がなかなか好転しない。先発が粘れず、失点。ミスもからんで失点と流れも悪く、1点も遠い。
この日の敗戦にはファンの間からも「応援するファンのために意地を見せてほしい」「何かを変えないといけないのでは？」「最近いつ勝った？」「もうAクラス入りは無理だろうな」と悲しい声が飛び交った。
球団創設90周年のメモリアルイヤーが、このまま終わっていいわけはない。何より応援してくれるファンのためにも打てる手はすべて打つ気持ちで、総力戦で巻き返したいところだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]