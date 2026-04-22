◇Bリーグ2025―26シーズン B1第34節 大阪エヴェッサ82ｰ84シーホース三河（2026年4月22日 おおきにアリーナ舞洲）

今季ホーム最終戦を白星で飾ることはできなかった。

3Qを終えて51―71と大差をつけられていたが、4Qに意地の逆襲を見せた。植松義也（27）、マット・ボンズ（30）のスリーポイントで徐々に点差を縮めると残り5秒4でライアン・ルーサー（30）のスリーポイントが決まり82―82とした。場内もこの日一番の盛り上がりを見せたが、最後は終了ブザーとともに勝ち越しゴールを決められてしまった。

藤田弘輝ヘッドコーチ（40）は「4Qはすばらしいカムバックを見せてくれたが、ヴェッサーのみなさんに勝利を届けられなかったのは悔しい」と、試合を振り返った。

また、この激闘の中で勝敗を左右した大きなワンプレーがあった。2Q残り1秒1、39―44でマイボールのスローインで5秒バイオレーションを取られ、相手ボールとなった。ここでかなり遠い位置からの両手シュートが決まるミラクルプレーをやられてしまった。このプレーが3Qの相手の大攻勢の引き金となってしまったとも言えた。

この日の試合では、2月14日の京都戦で負傷した青木保憲（30）が2カ月ぶりにコートでプレー。シーズン終盤はポイントガード陣、シューティングガード陣に負傷者が続出する中、ゲームメークの鍵を握る男がようやく戻ってきた。「自分が想定していたよりも復帰は遅れてしまいましたが、何とかホーム最終戦に間に合わせたかったので、チームのスタッフには感謝しています」。残るは4試合。来季からのプレミアリーグ参戦に向けて、最後は意地を見せて終わりたいところ。青木も「残り4試合は真価を問われるところだと思います」と、気合いを入れた。