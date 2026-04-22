【Ｂリーグ】宇都宮がＳＲ渋谷に８６―６８で快勝　

◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ 第３４節 ＳＲ渋谷―宇都宮（２２日、東京・代々木第二体育館）

東地区１位でチャンピオンシップ（ＣＳ）進出を決めている宇都宮が同８位のＳＲ渋谷に８６―６８で勝利した。レギュラーシーズン３連覇へ向け、宇都宮は２５、２６日に愛知・ＩＧアリーナで名古屋Ｄと対戦する。

宇都宮は比江島慎、高島紳司、ＤＪ・ニュービル、ギャビン・エドワーズ、グラント・ジェレットが先発。ＳＲ渋谷はドンテ・グランタム、ジャン・ローレンス・ハーパージュニア、トロイ・マーフィージュニア、ジョシュ・ホーキンソン、田中大貴がスターティングファイブとなった。エドワーズの３ポイント（Ｐ）シュートが決まり先制すると、宇都宮が一気にペースを握った。ニュービルからのロングパスを受けた高島が３Ｐを奪い、１１―２と序盤から相手を突き放した。ジェレットがブザービーターの３Ｐシュートを決め、２３―１３で第１クオーター（Ｑ）を終えた。

ＳＲ渋谷は第２Ｑ開始わずか１７秒でグランタムがレイアップシュートを決めると、連続得点を奪った。狩野富成もダンクを決めるなど徐々に反撃。ハーパージュニアの３Ｐなどで２点差に詰め寄ると、リバウンドを拾ったホーキンソンがゴール下にいたハーパージュニアへロングパス。そのままネットを揺らし同点に追いついた。だが、宇都宮も負けじと比江島の２本のゴールなどで４６―３５とリードを広げ折り返した。

第３Ｑは序盤から得点を重ねる展開に。開始１１秒で宇都宮のエドワーズが３Ｐを成功させると、ＳＲ渋谷も田中、トーマス・ウェルシュが連続でボールを沈めた。終盤にスチールを奪った高島から速いパスを受けたジェレットがゴールを決め、６９―５０とさらにリードを広げた。第４Ｑに入っても宇都宮は効果的に３Ｐシュートを成功させ、得点を重ねた。地区１位の力を発揮し、宇都宮が１８点差をつけ快勝した。ジェレットが４本の３Ｐを決め、両チーム最多２３点をマークした。