SIXPAD骨盤底筋ショーツ登場♡毎日はくだけの新習慣ケア

年齢やライフスタイルの変化とともに気になりやすい体のゆらぎ。そんな女性の悩みに寄り添うアイテムとして、SIXPADから新たに「骨盤底筋ショーツ」が登場します♡毎日の下着として取り入れるだけで、無理なくケアができる新習慣に注目です。自然体で続けられるフェムケアを、今日から始めてみませんか♪

はくだけで骨盤底筋ケア

「骨盤底筋ショーツ」



価格：4,950円（税込）

骨盤底筋は、膀胱・直腸・子宮などを支える大切な筋肉。妊娠や出産、加齢などによるゆるみは、多くの女性が感じやすい悩みのひとつです。

このショーツは、リフトアップ構造を採用し、はくだけで骨盤底筋をやさしくサポート。

ハンモック状の高伸縮パワーネットが下から持ち上げ、さらにヒップラインに沿った生地が骨盤を整え、自然な姿勢へ導きます。

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快適さと美しさを両立

毎日身につけるものだからこそ、着心地にも徹底的にこだわり。通気性・伸縮性・速乾性に優れた素材で、季節を問わず快適に過ごせます。

さらに、上品なポイントレースをあしらったデザインで、ケア用下着に見えない仕上がりに。気分が上がるフェミニンなデザインは、日常に自然となじみます。

防菌防臭加工も施されており、長時間の外出時も安心。洗濯機で洗える仕様で、型崩れしにくくお手入れも簡単です。

選べるサイズ＆カラー展開

サイズは幅広く対応し、自分に合ったフィット感を選べるのも魅力です。シーンや気分に合わせて選べるカラーで、日常に取り入れやすいラインナップです。

サイズ：S（ヒップ82～90cm）／M（ヒップ87～95cm）／L（ヒップ92～100cm）／LL（ヒップ97～105cm）／3L（ヒップ102～110cm）（カラー：ペールピンク／ヌードベージュ／ペールブルー／ブラック）

※1 EMS：Electrical Muscle Stimulation（筋電気刺激）

無理なく続く新しい習慣♡

「ケアはしたいけど続かない」そんな方にこそおすすめしたい骨盤底筋ショーツ。特別なトレーニングをしなくても、はくだけで自然にサポートしてくれるのが魅力です。

日々の下着を変えるだけで、自分の体にやさしく向き合うきっかけに。忙しい毎日でも無理なく続けられる、新しいフェムケア習慣を取り入れてみてください♡