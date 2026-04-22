ハイブリッドモデルの高品質ぶりに高評価！

三菱のタイ法人ミツビシ・モーターズ・タイランド（MMTh）は、2026年3月25日より4月5日までタイで開催された第47回「バンコク国際モーターショー2026」に、現地で展開するすべての三菱車を出展しました。

なかでも、アセアン向けで日本には展開されていない3列シートミニバン「エクスパンダークロス」に注目が集まります。

【画像】超カッコいい！ これが三菱の小型3列・7人乗り“SUV”ミニバン「エクスパンダークロス」です！ 画像で見る（30枚以上）

エクスパンダークロスは、三菱がASEAN（アセアン：東南アジア諸国連合）地域で展開する「エクスパンダー」シリーズの1ラインナップで、3列シート・7人乗りのクロスオーバーミニバンです。

2017年にデビューし、全長4595mm×全幅1750-1790mm×全高1730-1750mmという扱いやすい「ちょうどイイサイズ」のなかに3列・7人乗りレイアウトを備えており、日本に導入しても大いに支持を集めそうです。

外観は、三菱が得意とするSUVらしさを強化し、「ダイナミックシールド」デザインの精悍なフロントマスクを基調にした力強いスタイリングを特徴とします。

またベースのエクスパンダーに対し、ルーフレールや樹脂フェンダー、大径タイヤを装備しており、最低地上高はガソリン車で最大225mmを確保するなど、都市部からアウトドアまで対応できる万能型モデルとして注目されます。

インテリアは水平基調で見切りの良いインパネや、細部まで手の込んだ上質な内装素材を備えます。

なお後席ドアは、日本のミニバンでおなじみのスライドタイプではなく通常のヒンジタイプを採用しており、こうした点が日本導入を遠のかせている一因なのかもしれません。

デビュー当初のパワートレインは、1.5リッター直列4気筒「MIVEC」エンジンと5速MTもしくは4速ATの組み合わせでしたが、2021年にはトランスミッションを高効率なCVTに変更したほか、内外装デザインに小変更を図るなどのマイナーチェンジを実施しています。

そして2024年には、ハイブリッドモデル「エクスパンダー／エクスパンダークロス“HEV（ハイブリッド）”」が登場しました。

1.6リッターMIVECエンジンと85kWモーターを組み合わせた三菱独自の新開発ハイブリッドシステムを搭載。市街地では従来比34％の燃費向上を実現しています。

発進・低速域はEVモード、登坂や加速時には発電併用モード、高速走行時にはエンジン主体と、状況に応じた制御を行います。

さらに三菱独自の車両運動制御技術「AYC（アクティブヨーコントロール）」や7つのドライブモード、撥水シートやリアクーラー、USBポートの充実など、快適性と走破性を両立する装備群も揃えています。

同モデルはタイにおいて、同セグメントで常に販売台数1位を獲得しているほか、JDパワーの「2025タイ初期品質調査」においても2年連続で高品質新車部門の1位を獲得したといいます。

またMMThは今回の第47回バンコク国際モーターショー2026で、HEVユーザー向けに新たに導入した「延長保証プログラム」を発表しました。

車両の品質とハイブリッドシステムの両方を最長7年間または15万キロ保証するもので、エクスパンダー／エクスパンダークロス HEVと、クロスオーバーSUV「XFORCE（エクスフォース）HEV」が対象となります。

MMThの稲葉 亮一 取締役社長 兼 CEOは、次のように話します。

「タイにおけるハイブリッド車の人気が高まり続ける中、三菱のハイブリッド車の成功は、デザイン、性能、安全技術など、お客様のニーズとライフスタイルに最大限応えるために綿密に開発された当社の製品の品質に対するお客様の信頼を反映しています。

この信頼にお応えするため、当社は新たに『延長保証プログラム』を導入します。なぜなら、『品質への自信があるからこそ、より長い保証を提供できる』からです」

新規のユーザーのみならず、すでに上記3モデルを購入したユーザーも適用されるといい、タイでの販売攻勢の行方にも注目が集まります。