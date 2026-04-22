新潟県佐渡市で130年続く伝統の祭りに新たな歴史が刻まれました。

佐渡市両津地区にある津神神社で4月17日に行われた春の例祭『大川まつり』の夜祭り。



【津神神社の関係者】

「（祭りは）130年近く経ている」



境内に軽快な太鼓の音色が響く中、緊張した表情を見せるのは4月に高校に入学したばかりの坂野詩乃さんです。



【地元の人】

「今年は2人の新鬼が誕生した。その中で、大川で初めて女性による鬼舞を披露できることになった」



祭りの要の行事とも言える鬼太鼓の奉納で今年初めて、“女性の鬼”として舞いを披露することになったのです。



力強い振り付けで、踊りきるのは大人の男性でも難しいと言われていますが、1カ月以上、練習を重ね迎えた本場。



ダイナミックながらも女性らしく軽やかな舞で、観客の視線は詩乃さんに釘付けです。20分ほどの演目が終わると、観客から温かい拍手が。



【坂野詩乃さん】

「最初はとても緊張したが、途中から楽しかった。（Q.何を願って舞った？）みんなが元気に、地域が元気に、活気づくように願った」



伝統の祭りにまた一つ新たな歴史が刻まれました。