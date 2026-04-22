ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【ガソリン価格】新潟県内1リットルあたり『170円』に 前の週に比べ3… 【ガソリン価格】新潟県内1リットルあたり『170円』に 前の週に比べ3円値上がり 【ガソリン価格】新潟県内1リットルあたり『170円』に 前の週に比べ3円値上がり 2026年4月22日 22時0分 新潟ニュースNST リンクをコピーする みんなの感想は？ 新潟県内の4月20日時点のレギュラーガソリンの店頭販売価格は1リットルあたり170円で、前の週に比べ3円値上がりしています。 2週連続の値上がりとなり、170円台となるのは3月23日に以来4週間ぶりです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ■【ガソリン価格】備蓄放出・補助金再開で6週ぶり値下がりも「ちょっとまだ高い」 PBスタンドからは嘆きの声「仕入れ価格にメーカーとの格差が…」 ■「沖に行けない」原油価格の高騰…燃料多く使う“漁業”も大打撃「魚の値段は上がらず…生活大変」 ■“重油”高騰に頭抱えるゴミ焼却施設「年間600万円ほどの差が…」 “入手”できなければ収集に影響も？ 関連情報（BiZ PAGE＋） 世田谷区, 工場, 思いやり, 明治大学, 生花, ダイス, フローリング, 埼玉, 徳島, 明大前