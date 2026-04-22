130品種16万本！国営越後丘陵公園の“チューリップ”見頃に「カラフルなチューリップで春の訪れ感じて」新潟・長岡市
各地で春の花が咲き誇っていますが、新潟県長岡市の国営越後丘陵公園ではチューリップが見頃を迎え、訪れる人を魅了しています。
【藤森麻友アナウンサー】
「色とりどりのチューリップがいま見頃を迎えています。まるでチューリップの絨毯のようです」
長岡市の国営越後丘陵公園で開催されている『チューリップまつり』。約400ヘクタールの敷地に、今年は130品種16万本のチューリップが咲き誇っています。
【国営越後丘陵公園 木村哲子さん】
「開花の早いものと遅いものを一緒に植えているので、開花が早いチューリップが終了しても、遅いものが開花して、長い期間お楽しみいただける」
会場では、訪れる人により長くチューリップを楽しんでもらえるようにと工夫が施されていました。
【訪れた人】
「花が咲いていて、つぼみもあるから、これからも楽しめるという感じがする。それはびっくりした」
【訪れた人】
「見たことのない種類がたくさんあってきれい」
【訪れた人】
「入り口からずっと写真撮りまくってきた」
【訪れた人】
「かわいい（Q.どの花が好き？）全部」
さらに…
【藤森麻友アナウンサー】
「園内にはブランコなどのフォトスポットも設けられていて、一味違った写真を撮ることができます」
訪れた人は、思い出のひとときを写真に収めていました。
【国営越後丘陵公園 木村哲子さん】
「カラフルなチューリップをご覧いただいて、春の訪れを感じていただければと思う」
国営越後丘陵公園の『チューリップまつり』は5月6日まで開催されています。