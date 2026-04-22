各地で春の花が咲き誇っていますが、新潟県長岡市の国営越後丘陵公園ではチューリップが見頃を迎え、訪れる人を魅了しています。

【藤森麻友アナウンサー】

「色とりどりのチューリップがいま見頃を迎えています。まるでチューリップの絨毯のようです」



長岡市の国営越後丘陵公園で開催されている『チューリップまつり』。約400ヘクタールの敷地に、今年は130品種16万本のチューリップが咲き誇っています。



【国営越後丘陵公園 木村哲子さん】

「開花の早いものと遅いものを一緒に植えているので、開花が早いチューリップが終了しても、遅いものが開花して、長い期間お楽しみいただける」



会場では、訪れる人により長くチューリップを楽しんでもらえるようにと工夫が施されていました。



【訪れた人】

「花が咲いていて、つぼみもあるから、これからも楽しめるという感じがする。それはびっくりした」



【訪れた人】

「見たことのない種類がたくさんあってきれい」



【訪れた人】

「入り口からずっと写真撮りまくってきた」



【訪れた人】

「かわいい（Q.どの花が好き？）全部」



さらに…



【藤森麻友アナウンサー】

「園内にはブランコなどのフォトスポットも設けられていて、一味違った写真を撮ることができます」



訪れた人は、思い出のひとときを写真に収めていました。



【国営越後丘陵公園 木村哲子さん】

「カラフルなチューリップをご覧いただいて、春の訪れを感じていただければと思う」



国営越後丘陵公園の『チューリップまつり』は5月6日まで開催されています。