東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは21日、7月2日から開催される夏のスペシャルイベントで、3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEと去年に引き続いてコラボレーションすることを発表。SNSでも話題となっています。

2年目となる夏のスペシャルイベント『サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort』（7月2日から9月14日まで開催）は、パークでおなじみのアトラクションやエンターテイメントが夏仕様となります。Mrs. GREEN APPLEは去年に引き続き、イベントのテーマソングとして、楽曲『Carrying Happiness (Tokyo Disney Resort Version)』でコラボレーションします。

楽曲は、東京ディズニーランドで開催されるエンターテイメント『ベイマックスのミッション・クールダウン』をはじめ、人気アトラクション『ベイマックスのハッピーライド』などで流れるということです。

アトラクションとのコラボレーションは、“日本人アーティスト初”ということもあり、去年の発表時には大きな話題に。さらに、イベント前日に行われたスペシャルグリーティングでは、サプライズで3人そろって登場し、来園者から大きな声援を受けていました。

2年連続でのコラボレーションにSNSでは、“去年も楽しかった”や“行きたい！”などイベントに期待する声もあれば、“他のアーティストでも見たい”、“違和感がある”といった様々な意見も見受けられました。

■東京ディズニーリゾート アーティストコラボの歴史

東京ディズニーリゾートでは、過去にもアーティストとコラボしたスペシャルイベントが開催されています。

1987年には、東京ディズニーランドとマイケル・ジャクソンさんがコラボした、3Dアトラクション『キャプテンEO』が登場。クローズ後も、再上演が行われるなど多くの人に愛されるアトラクションとなりました。

2006年には、東京ディズニーシー開園5周年を記念して、歌手のMISIAさんとコラボしたスペシャルイベント『東京ディズニーシー5thアニバーサリー』を開催。MISIAさんは、夢と冒険に満ちあふれた壮大な海を連想させるテーマソングを歌い上げました。

2008年には、東京ディズニーリゾート25周年を記念したテーマソングを石井竜也さんと高杉さと美さんが担当しました。

2009年には、東京ディズニーシーの『ロストリバーデルタ ハンガーステージ』で、アンジェラ･アキさんとコラボしたミュージカルショー『アウト・オブ・シャドウランド』がスタート。アンジェラさんは、ディズニーのスタッフとともに楽曲を制作しました。

さらに、2022年から現在まで東京ディズニーシーで行われているナイトタイムエンターテイメント『ビリーヴ！〜シー・オブ・ドリームス〜』で、MISIAさんは16年ぶりに2度目のコラボ。日本語版テーマソング『君の願いが世界を輝かす』の訳詞・歌唱を担当しています。